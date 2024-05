Es geht doch! Rot-Weiß Oberhausen kann doch noch gewinnen. Beim 1. FC Köln II beendete RWO die lange Sieglosserie.

Acht Spiele in Folge ohne Sieg, inklusive sieben Unentschieden und einer Niederlage: So lautete die Bilanz von Rot-Weiß Oberhausen vor dem Gang zur Zweitvertretung vom 1. FC Köln.

Aber diese Serie ist - aus Oberhausener Sicht - endlich beendet worden. Mit 2:0 siegte RWO im Franz-Kremer-Stadion gegen die U21-Reserve des 1. FC Köln. Cottrell Ezekwem (15.) und Moritz Stoppelkamp (33.) per Foulelfmeter erzielten die Tore für die Mannschaft von Trainer Mike Terranova.

Das Spiel startete ohne viel Glanz - RWO ging dann wie aus dem Nichts in Führung. Kerem Yalcin flankte, Ezekwem köpfte die Hereingabe ins Kölner Netz.

Meiko Sponsel (24.), der in der vergangenen Saison noch an Rot-Weiss Essen ausgeliehen war, und Tidiane Touré (27.) hatten noch die besten Kölner Einschussmöglichkeiten in Durchgang eins.

Im zweiten Abschnitt drückten die Kölner auf den Anschlusstreffer. Meiko Wäschenbach (49.) traf aber nur die Latte, eine Minute später scheiterte Wächenbach erneut - diesmal am starken Oberhausener Keeper Robin Benz.

Und bekanntlich sind aller guten Dinge drei: Wäschenbach versuchte es noch einmal in der 53. Minute - wieder hieß der Sieger Benz!

Beide Mannschaften nahmen sich dann eine längere Auszeit, bis Jaka Cuber-Potocnik (78., 79.) wieder Benz prüfte und dieser toll parierte. In der 82. Minute war er dann gegen den Schuss von Schmitt machtlos - Köln verkürzte auf 1:2.

Doch RWO schaukelte den Sieg über die Bühne und beendete seine Sieglosserie von acht Spielen.

Die Statistik zum Spiel

1. FC Köln II: Nickisch - Toure, Sponsel (90.+1, Thieltges), Bakatukanda, Özkan - Strauch (63. Wagner), Höger, Kujovic (90.+1, Becker) - Wäschenbach (90.+1, Suchanek), Schmitt, Potocnik

Rot-Weiß Oberhausen: Benz - Montag, Öztürk, Stappmann, Boche - Stoppelkamp (86. Mai), Ngyombo, Yalcin (72. März), Sieben (72. Holthaus) - Ezekwem (86. Hot), Kreyer (63. Kreyer)

Schiedsrichter: Annika Kost

Tore: 0:1 Ezekwem (15.), 0:2 Stoppelkamp (33., Elfmeter), 1:2 Schmitt (82.)

Gelbe Karten:

Zuschauer: 1000