Rot-Weiß Oberhausen empfängt am Sonntag (17. November, 14 Uhr) den Wuppertaler SV im Niederrheinpokal-Viertelfinale.

Wenn Rot-Weiß Oberhausen am Sonntag (17. November, 14 Uhr) auf den Wuppertaler SV trifft, dann werden die RWO-Fans auch große Hoffnungen in ihren Torjäger setzen.

In 15 Spielen erzielte Timur Kesim acht Tore. In drei weiteren Niederrheinpokal-Begegnungen schoss der Stürmer zwei weitere Treffer. Im Viertelfinale gegen den WSV will er sein Torkonto weiter aufpolieren, wie er gegenüber "rwo1904.de" verriet.

Hier sprach der 21-jährige Kesim über...

... das 5:0 in Wuppertal am 2. Spieltag der Regionalliga-West-Serie 24/25: "Mit der Niederlage im ersten Spiel sind wir natürlich nicht so in die Saison gestartet, wie wir es uns erhofft haben. Deshalb war der Sieg beim WSV enorm wichtig für uns. Wir konnten uns nach diesem Erfolgserlebnis als Mannschaft immer besser finden und auch in den Wochen danach wichtige Punkte holen."

... seinen Doppelpack in Wuppertal: "Natürlich habe ich mich über meine zwei Treffer riesig gefreut. Auch die Rahmenbedingungen, vor vielen Zuschauern im Traditionsduell gegen den WSV einen Doppelpack zu erzielen, gibt dir für die nächsten Aufgaben natürlich nochmal zusätzlich Rückenwind. Umso mehr habe ich mich aber darüber gefreut, dass ich meine Trefferquote weiter ausbauen und der Mannschaft damit zu weiteren Punkten verhelfen konnte."

... den Gegner am Sonntag: "Es wird ein völlig anderes Spiel als noch zu Beginn der Saison. Die Wuppertaler haben sich als Mannschaft gefunden und spielen unter dem neuen Trainer einen anderen Fußball. Trotzdem sind wir bestens auf die Partie vorbereitet und werden alles dafür geben, im eigenen Stadion ins Halbfinale einzuziehen."

... den Heimvorteil im Niederrheinpokal-Viertelfinale: "KO-Spiele sind für einen Fußballer immer etwas Besonderes. Dass wir dieses Spiel im eigenen Stadion bestreiten können, ist für uns umso schöner. Wir werden mit unseren Fans im Rücken 110% geben und wollen den nächsten Heimsieg einfahren, um weiter vom Pokal träumen zu können."