Niederrheinpokal: Vier Viertelfinalisten stehen fest - Nettetal dramatisch weiter

So langsam trennt sich die Spreu vom Weizen im Niederrheinpokal. Zwei Oberligisten zogen am Sonntag das Ticket für das Viertelfinale.

Zwei der Hochkaräter im Niederrheinpokal zogen am Freitag und Samstag als erste Teams ins Viertelfinale ein. Der MSV Duisburg nahm die Hürde beim Oberligisten SSVg Velbert mit 3:0.

Rot-Weiss Essen zog beim Oberligisten VfB Hilden am Samstag mit einem 2:0 nach. Am Sonntag konnten sich nun zwei Oberligisten für das Viertelfinale qualifizieren.

Was nicht schwer war, denn vier Oberligisten waren unter sich. Alles Teams, die in der Liga derzeit in der unteren Tabellenhälfte zu finden sind. Mit dem SV Sonsbeck und dem TSV Meerbusch konnten zwei Mannschaften Selbstvertrauen für die Liga tanken.

Der SV Sonsbeck schlug den TVD Velbert mit 3:1. Klaus Keisers brachte die Gastgeber in Führung, Kaan Terzi glich noch vor dem Wechsel für die Velberter aus. Nach der Pause waren es Shawn Kiyau und Yuichiro Kichize, die den Erfolg perfekt machten. Die Velberter schwächten sich selber, indem sie im zweiten Durchgang zweimal Gelb-Rot sahen.

Im zweiten Oberligaduell verlor der TSV Meerbusch nach Elfmeterschießen 6:8 gegen Union Nettetal. Micah Cain brachte den TSV früh in Führung (5.), doch nach 16 Minuten hatte die Führung schon keinen Bestand mehr. Kurz vor dem Ende wurde es dann dramatisch. Erst ging Nettetal zwei Minuten vor dem Ende durch Peer Winkens in Führung, doch der TSV hatte durch Bojan Potnar noch eine Antwort parat.

In der Verlängerung ging es ebenfalls dramatisch weiter. Denn Vincent Boldt traf zum 3:2 für den TSV. Als alle dachten, das war es, kam Drilon Istrefi und rettete Nettetal ins Elfmeterschießen. Und hier hatte Nettetal die besseren Nerven. Alle fünf Schützen trafen, beim TSV Meerbusch scheiterte nur Daniel Hoff - doch dieser Fehlschuss reichte, der TSV ist raus, Nettetal freut sich auf das Viertelfinale.

Das Achtelfinale in der Übersicht

SSVg Velbert - MSV Duisburg 0:3

VfB 03 Hilden - Rot-Weiss Essen 0:2

SV Sonsbeck - TVD Velbert 3:1

TSV Meerbusch - Union Nettetal 6:8 n.E.

Dienstag, 15. Oktober 2024, 19:30 Uhr

VfB Homberg - Rot-Weiß Oberhausen

Mittwoch, 16. Oktober 2024, 19:30 Uhr

SC St. Tönis - Germania Ratingen 04/19

Mittwoch, 23. Oktober 2024, 19:30 Uhr

ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Bocholt

Mittwoch, 30. Oktober 2024, 19:30 Uhr

Wuppertaler SV - FC Kray

So geht es weiter

Viertelfinale: 17. November 2024

Halbfinale: 23. März 2025

Endspiel / Finaltag der Amateure: 24. Mai 2025