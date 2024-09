Der FC Kray empfängt am Sonntag (8. September, 15 Uhr) in der 2. Runde des Niederrheinpokals den SV Biemenhorst. Dann wird auch Florian Abel im Kader stehen.

Die Verpflichtung von Florian Abel sorgte beim FC Kray, aber auch im Essener Amateurfußball, für großes Aufsehen. Immerhin hat sich ein Ex-Profi, der in der 2. und 3. Liga Einsätze verbuchte, dem Landesligisten angeschlossen.

In den letzten Tagen wurden RevierSport Informationen zugespielt, die besagten, dass der 35-Jährige erst ab dem 1. Januar 2025 für den FC Kray spielberechtigt sei. Ein Screenshot aus dem Portal (dfbnet.de) liegt dieser Redaktion vor und bestätigt die Spielberechtigung ab dem 1. Januar 2025.

Zwei Tage später ist aber alles wieder vergessen. "Ich weiß nicht, warum das im DFBnet stand. Fakt ist aber, dass Florian Abel ab sofort für uns spielberechtigt ist", erklärt Dennis Blasczyk, Sportchef des FC Kray. Und, siehe da: Auch das "DFBnet" bestätigt nun, dass Abel ab dem 1. September 2024 für den FC Kray spielen darf. "Ich glaube, dass das nur ein Formfehler war", ergänzt Blasczyk.

Das kurzzeitige Spielberechtigungs-Wirrwarr um Abel ist also beendet und für den FC Kray positiv ausgegangen. Am Dienstag, Donnerstag und Freitag hat Abel mit der Mannschaft trainiert und wird am Sonntag (8. September, 15 Uhr) im Zweitrunden-Spiel des Niederrheinpokals gegen den SV Biemenhorst im FCK-Kader stehen. "Ob er von Beginn an spielen wird, muss unser Trainer Bartosz Maslon entschieden. Auf jeden Fall hat Florian in den ersten Trainingseinheiten schon gezeigt, dass er über viel Erfahrung verfügt und unsere Mannschaft stärker macht. Für die Landesliga ist er definitiv ein Unterschiedsspieler", lobt Blasczyk.

Biemenhorst spielte noch in der vergangenen Saison in der Landesliga gegen Kray - 3:3 in Biemenhorst und 2:0-Sieg für Kray in Essen. "Sie sind jetzt Oberligist, aber wir spielen in der Kray-Arena, hoffen auf viele Zuschauer und eine große Unterstützung. Wir wollen die gute Leistung vom 5:1 gegen Wesel-Lackhausen bestätigen und in das Niederrheinpokal-Achtelfinale einziehen", betont Blasczyk.