Niederrheinpokal: Das Teilnehmerfeld 2024/2025 in der Übersicht

Rot-Weiss Essen krönte sich kürzlich zum elften Mal zum Niederrheinpokal-Sieger, nun stehen alle 64 Teilnehmer für die kommende Saison 2024/25 fest.

Zum insgesamt elften Mal gewann Rot-Weiss Essen in der Saison 2023/24 den Niederrheinpokal. Mit 3:0 siegten die Essener im Endspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Die Teilnehmer für die Ausgabe der Spielzeit 2024/25 stehen nun fest.

Insgesamt 64 Mannschaften nehmen am Verbandspokal teil, 24 Teams haben ihre Tickets aufgrund ihrer Spielklasse gelöst. Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg als Drittligisten, Rot-Weiß Oberhausen, der Wuppertaler SV, der 1. FC Bocholt und die SSVg Velbert als Regionalligisten. Außerdem sind die 18 Oberligisten im Teilnehmerfeld gesetzt.

Die 40 weiteren Plätze gehen an die 13 Fußball-Kreise. Je größer ein Kreis ist, desto mehr Mannschaften darf er stellen. Die Kreise Essen, Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Kempen-Krefeld und Düsseldorf stellen jeweils vier Mannschaften, die über den Kreispokal ermittelt werden. Also ist ein Halbfinaleinzug in diesen Kreisen gleichbedeutend mit dem Einzug in den Niederrheinpokal 2024/25. Während in vielen anderen Kreisen das Spiel um Platz drei zum Endspiel um den Niederrheinpokal wird, sind in Solingen die beiden Finalisten qualifiziert und in Remscheid schafft nur der Pokalsieger den Sprung in den Verbandswettbewerb.

Die Teilnehmer aus den Kreispokalen im Überblick:

Kreis Duisburg, Dinslaken, Mülheim: Rheinland Hamborn 1. FC Mülheim-Styrum FC Taxi Duisburg Mülheimer SV

Kreis Düsseldorf: Sparta Bilk CfR Links Düsseldorf TuRU Düsseldorf SV Wersten 04

Kreis Essen: SG Essen-Schönebeck DJK SF Katernberg Vogelheimer SV FC Kray

Kreis Grevenbroich-Neuss: VfL Jüchen-Garzweiler DJK Gnadental SC Kapellen-Erft

Kreis Kempen-Krefeld: VfR Krefeld-Fischeln SV Thomasstadt Kempen VSF Amern SV Vorst

Kreis Kleve-Geldern: Sportfreunde Broekhuysen Siegfried Materborn SGE Bedburg-Hau

Kreis Moers: SV Budberg SV Scherpenberg FC Neukirchen-Vluyn

Kreis Mönchengladbach-Viersen: TuS Wickrath 1. FC Viersen Sportfreunde Neuwerk

Kreis Oberhausen-Bottrop: FC Sterkrade Rhenania Bottrop SpVgg Sterkrade 06/07

Kreis Rees-Bocholt: Sportfreunde Lowick Blau-Weiß Dingden SV Biemenhorst

Kreis Remscheid: SSV Bergisch Born

Kreis Solingen: 1. FC Monheim DV Solingen

Kreis Wuppertal-Niederberg: FK Jugoslavija Wuppertal SC Velbert FSV Vohwinkel Wuppertal