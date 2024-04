Germania 04/19 Ratingen steht vor dem größten Spiel der Vereinsgeschichte: Am Mittwoch (10. April, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es zu Rot-Weiss Essen.

"Ich würde es all unseren Jungs mal von Herzen gönnen, gegen einen großen Klub wie Rot-Weiss Essen im Niederrheinpokal-Halbfinale zu spielen - am besten vor über 10.000 Fans im Stadion an der Hafenstraße", sagte Moses Lamidi, Stürmer von Germania 04/19 Ratingen, noch vor dem Viertelfinale zwischen dem KFC Uerdingen und RWE.

Die Essener siegten in der Grotenburg - und, ja - Ratingen reist am Mittwoch (10. April, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) zum Niederrheinpokal-Halbfinale nach Essen. Es werden zwar keine 10.000 aber über 5.000 Zuschauer erwartet.

"Das ist ein Riesen-Highlight für die Mannschaft und den gesamten Verein. Wir durften schon im letzten Jahr gegen Oberhausen im Halbfinale spielen und haben 1:3 verloren. Aber ein Halbfinale an der legendären Hafenstraße ist noch einmal etwas ganz anderes. Wir freuen uns riesig auf die Partie und wollen die Atmosphäre genießen - und natürlich RWE ärgern", sagt der 36-jährige Ex-Profi wenige Stunden vor dem Spiel gegenüber RevierSport.

Lamidi musste sich im Dezember 2023 einem operativen Eingriff am Meniskus unterziehen und ist seit einigen Wochen wieder fit. Er spielte einst in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach, stand als Profi bei Klubs wie Rot-Weiß Oberhausen und KFC Uerdingen unter Vertrag. Und, trotzdem: Auch für ihn ist das Spiel in Essen noch einmal ein Highlight.

Jeder Spieler hat einen Parkschein erhalten und wird mit seinem privaten PKW anreisen. Die Jungs kommen ja auch aus allen Ecken. Wir treffen uns um 18 Uhr am Essener Stadion und dann geht es in die Kabine. Das läuft bei uns etwas anders als bei einem Drittligisten ab (lacht). Moses Lamidi

"Ich habe natürlich schon in einigen großen Stadien gespielt. Aber das ist auch länger her. Ich freue mich auch riesig auf das Spektakel", sagt er.

Und: Er ist durchaus ein kleiner "RWE-Schreck". Viermal spielte Lamidi mit seinen Klubs gegen Essen, gewann zwar kein einziges Spiel, verlor aber auch nur eine Partie. Dreimal gab es ein Remis und gleich drei Lamidi-Tore sowie eine Vorlage gegen RWE. "(lacht) Das wusste ich gar nicht. Aber das hört sich doch vielversprechend an. Ich kann verraten, dass der Trainer mit mir auf Linksaußen plant. Ich werde versuchen in die Box zu kommen und meine Bilanz gegen RWE aufzupolieren (lacht). Im Ernst: Wir wollen einfach ein geiles Spiel machen. Mal schauen, für was das dann gegen diesen starken Gegner langt."

Interessant: Die Ratinger werden nicht mit einem Mannschaftsbus nach Essen reisen. "Jeder Spieler hat einen Parkschein erhalten und wird mit seinem privaten PKW anreisen. Die Jungs kommen ja auch aus allen Ecken. Wir treffen uns um 18 Uhr am Essener Stadion und dann geht es in die Kabine. Das läuft bei uns etwas anders als bei einem Drittligisten ab (lacht). Ich werde vorher noch in unserem Beauty-Studio ein paar Dinge erledigen, dann die Kinder von der KiTa abholen und dann mein Programm starten. Das heißt etwas dehnen und den Fokus auf das Spiel legen."