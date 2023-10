Niederrheinpokal: Bocholt souverän, ETB raus, Uerdingen weiter, drei Favoriten retten sich

Drei Favoriten standen vor dem Aus im Niederrheinpokal-Achtelfinale, dann kam der späte Schlussspurt.

Sieben der acht Viertelfinalisten im Niederrheinpokal stehen fest. Nachdem Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen sich mit einem irren Schlussspurt in Monheim (4:2) bereits am Dienstag für das Viertelfinale qualifizieren konnte, zogen die meisten Favoriten am Mittwoch nach - wenn auch teilweise mit viel Mühe.

Der 1. FC Bocholt unterstrich dabei seine tolle Form in Schonnbeck. Der Zweite der Regionalliga setzte sich beim Essener Oberligisten 4:1 (3:0) durch. Lukas Frenkert und Bogdan Shubin brachten den Favoriten früh 2:0 in Führung. Als Willi Reincke nach 28 Minuten bereits das 3:0 erzielte, war die Messe gelesen.

Nach der Pause verkürzte Kevin Kehrmann zwar auf 1:3, doch Reincke machte mit seinem zweiten Treffer dann alles klar.

Und auch bei der Partie der beiden Oberligisten Ratingen und ETB SW Essen waren die Weichen vermeintlich früh auf Entscheidung gestellt. Erkan Ari und Mike Koenders trafen früh für die Ratinger, doch Timur Kesim brachte den ETB noch vor der Pause wieder heran. Collin Weihmann glich nach der Pause sogar aus - es ging in die Verlängerung.

Dort erzielte Ex-Profi Moses Lamidi für Ratingen früh das 3:2. Bei dem Ergebnis blieb es. Ratingen im Viertelfinale und auch für den KFC Uerdingen geht die Reise Richtung DFB-Pokal weiter.

Nach dem Coup gegen den MSV Duisburg warf der Traditionsverein auch den TVD Velbert aus dem Wettbewerb. Hinata Gonda (2) und Fabio Simoes Ribeiro machten beim 3:0 in der 2. Halbzeit alles klar für den KFC.

In den anderen drei Begegnungen gab es fast drei große Überraschungen, doch die Favoriten drehten die Partien - wie RWO am Dienstag.

Zunächst sah der Landesligist DV Solingen gegen den Oberligisten Hamborn 07 wie der sichere Sieger aus, nachdem Tarkan Türkmen und Nusret Yagmur die Solinger 2:0 in Führung brachten.

Doch Hamborn zeigte Moral und drehte die Partie in den regulären 90 Minuten. Vedad Music (2) und Nick Bennmann erzielten zwischen der 69. und 80. Minute drei Tore.

Ähnlich spannend ging es in Oberhausen zu. Dort führte Bezirksligist SW Alstaden gegen den Regionalligisten SSVg Velbert in Unterzahl nach Gelb-Rot durch Torjäger Raphael Steinmetz mit 1:0. Doch Yasin-Cemal Kaya und Manuel Schiebener in der Nachspielzeit sicherten der SSVg das Weiterkommen.

Im letzten Spiel des Abends ging es ebenfalls turbulent zu - erst in der Verlängerung fiel zwischen Krefeld-Fischeln und den SF Baumberg die Entscheidung. Der Bezirksligist aus Krefeld ging den Oberliga-Spitzenreiter in Führung, bis zur Pause drehten die Sportfreunde die Partie.

Doch Fischeln kam zurück, ging nach 84 Minuten sogar mit 3:2 in Führung, um in der 90. Minute das 3:3 zu kassieren. In der Verlängerung setzte sich Baumberg dann souverän durch - am Ende stand ein 6:3.

Der letzte Viertelfinalist wird am 31. Oktober ermittelt, wenn der SV Straelen auf den Titelverteidiger Rot-Weiss Essen trifft.

Das Achtelfinale in der Übersicht

1. FC Monheim - Rot-Weiß Oberhausen 2:4

VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Baumberg 3:4 n.V.

DV Solingen - Sportfreunde Hamborn 07 2:3

SpVg Schonnebeck - 1. FC Bocholt 1:4

Schwarz-Weiß Alstaden - SSVg Velbert 1:2

KFC Uerdingen - TVD Velbert 3:0

Germania Ratingen - ETB Schwarz-Weiß Essen 3:2 n.V.

Dienstag, 31. Oktober, 19 Uhr

SV Straelen - Rot-Weiss Essen

Teams im Viertelfinale

Germania Ratingen

SSVg Velbert

Rot-Weiß Oberhausen

Sportfreunde Baumberg

Hamborn 07

1. FC Bocholt

KFC Uerdingen

Sieger SV Straelen / RWE