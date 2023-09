KFC Uerdingen: Riesen-Andrang auf Pokalkarten gegen MSV Duisburg

Der KFC Uerdingen ist schlecht in die Oberliga-Saison gestartet und das Pokal-Highlight gegen den MSV Duisburg ist noch einen Monat entfernt. Doch schon jetzt fast ausverkauft.

Die Fans des KFC Uerdingen rennen dem Verein trotz des miserablen Saisonstarts weiter die Bude ein.

Für das Niederrheinpokal-Highlight am 11. Oktober (19.30 Uhr) gegen den Drittligisten MSV Duisburg ist die Grotenburg nach nur wenigen Stunden so gut wie ausverkauft - zur Erinnerung: Die Stadion-Kapazität beträgt aktuell nur 2000 Plätze.

"WOW! Nach nur drei Stunden sind bereits 1.750 Tickets für das Pokalspiel gegen den MSV Duisburg vergriffen. Aktuell können ausschließlich Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber Karten für das Pokalspiel erwerben! Wer also noch ein Ticket möchte, sollte sich beeilen", heißt es auf der Facebook-Seite des KFC Uerdingen.

Will die Mannschaft von Trainer und Sportchef Marcus John in einem Monat gegen Duisburg an der Überraschung schnuppern oder diese sogar schaffen, dann sollte sie sich bis dahin noch viel Selbstvertrauen holen. Denn nach fünf Oberliga-Spieltagen stehen gerade einmal fünf Punkte - ein Sieg, zwei Remis - auf dem KFC-Konto.

Am nächsten Freitag (15. September, 20 Uhr) hat der KFC dann wieder die Chance sein Punkte-Konto aufzubessern. Dann ist der 1. FC Kleve zu Gast in der Grotenburg - dann auch vor knapp 2000 Zuschauern.

Die 2. Runde im Niederrheinpokal im Überblick

Dienstag, 26. September, 19.30 Uhr:

VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler - Rot-Weiß Oberhausen

Schwarz-Weiß Alstaden - Wuppertaler SV

Tusem Essen - DV Solingen

Mittwoch, 27. September, 19.30 Uhr:

TuRU Düsseldorf - SV Straelen

FSV Duisburg - Sportfreunde Baumberg

1. FC Monheim - VfB Homberg

VfR Krefeld-Fischeln - SC Union Nettetal

SV Mönchengladbach - Germania Ratingen 04/19

Sportfreunde Hamborn 07 - VfB 03 Hilden

SC St. Tönis - Rot-Weiss Essen

SV Sonsbeck - 1. FC Bocholt

1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen

Donnerstag, 28. September:

PSV Wesel-Lackhausen - TVD Velbert 19.30 Uhr

TSV Wachtendonk-Wankum - Spielvereinigung Schonnebeck

Dienstag, 3. Oktober, 15 Uhr:

FC Kray - SSVg Velbert

Mittwoch, 11. Oktober, 19.30 Uhr:

KFC Uerdingen - MSV Duisburg