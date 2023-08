Rot-Weiß Oberhausen: Pflichtaufgabe Klosterhardt gelöst - Das sagt Trainer Nowak

Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen steht in der 2. Runde des Niederrheinpokals. So sah Trainer Jörn Nowak die Leistung im Oberhausener Derby bei Arminia Klosterhardt (4:0).

Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen hat die erste Hürde im Niederrheinpokal souverän gemeistert. Mit einem 4:0 (1:0)-Sieg bei Landesligist Arminia Klosterhardt lösten die Kleeblätter ihr Ticket für die zweite Runde, die am 31. August ausgelost wird.

Trainer Jörn Nowak hatte gegen die von Marcel Landers trainierte Arminia rotiert, aus der Startelf gegen Gütersloh blieben nur Moritz Montag und Marius Kleinsorge in der Mannschaft. Die Tore erzielten Dominik Burghard, Marius Kleinsorge und Doppelpacker Manfredas Ruzgis. Der vierte Pflichtspielsieg in Folge für die Kleeblätter.

Das sagt RWO-Trainer Jörn Nowak über ...

... die erste Halbzeit gegen die Arminia:

"Wir haben die Aufgabe souverän gelöst, wir waren von Anfang an gut im Spiel und spielbestimmend. Leider haben wir es nach dem 1:0 verpasst, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. In der ersten Halbzeit hatten wir richtig gute Möglichkeiten, wo wir 5-gegen-2 laufen, einen Lattenkopfball haben, einen freien Kopfball neben das Tor setzen oder den Torwart anschießen. Dazu gab es zwei strittige Elfmetersituationen, also durchaus die Möglichkeit, in der ersten Halbzeit klare Verhältnisse herzustellen."

... die Besserung im zweiten Durchgang:

"In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann mehr für unseren Aufwand belohnt, weiter zielstrebig Richtung Tor gespielt und wenig zugelassen. Von daher war unterm Strich alles in Ordnung."

... die Rotation in der kurzen Englischen Woche:

"Ich bin zufrieden und auch damit, dass wir den ein oder anderen auch für Freitag schonen konnten. Da steht in drei Tagen schon die nächste Aufgabe vor der Tür. Entsprechend gilt es, gut zu regenerieren und sich dann auf Fortuna Düsseldorf II vorzubereiten."

... den kommenden Gegner Fortuna Düsseldorf II:

"Grundsätzlich glaube ich, dass sie gerade in keiner guten Verfassung sind, aber man weiß bei einer U23 nie, in welcher Konstellation wir sie dann antreffen und welche Spieler vielleicht von oben dazu kommen. Da müssen wir abwarten. Wir wollen ganz klar unseren Lauf am Freitag fortsetzen und die nächsten drei Punkte holen."