Niederrheinpokal: Sieg im Stadtderby! RWO meistert erste Pokalrunde

Rot-Weiß Oberhausen hat die erste Pokalrunde gemeistert. Mit 4:0 siegte der Regionalligist im Stadtderby bei Landesligist Arminia Klosterhardt.

Mehr als 1000 Zuschauer waren gekommen, um am Hans-Wagner-Weg das Derby zwischen Arminia Klosterhardt und Rot-Weiß Oberhausen zu verfolgen. Am Ende behielt der Viertligist mit 4:0 über den Sechstligisten die Oberhand. Damit zog RWO in die 2. Runde des Niederrheinpokals ein.

Mit der ersten Ecke des Spiels ging RWO in Führung. Dominik Burghard (11.) köpfte den Regionalligisten in Front. Rinor Rexha (15.) hätte nur wenige Minuten später das 2:0 machen müssen. Der Mittelfeldspieler scheiterte aber im Eins-gegen-eins-Duell an Arminia-Schlussmann Talha Bayram, der lange stehen blieb und stark parierte.

RWO verpasste es schnell für klare Verhältnisse zu sorgen und wurde von dem mutig auftretenden Landesligisten fast bestraft: In der 21. Minute dann die Riesen-Chance zum Ausgleich. Eine Flanke rutschte durch zu Niklas Daunheimer, von dessen Brust der Ball im Strafraum etwas zu weit weg sprang und Kevin Kratzsch den Arminen am Abschluss hindern konnte.

Dann wieder RWO: Der agile Marius Kleinsorge auf Manfredas Ruzgis (28.) und der Angreifer traf per Kopf nur die Latte. Glück für Klosterhardt! Kurz vor der Halbzeit war es, wie beim 0:1 schon, wieder eine Standardsituation die für Gefahr sorgte. Doch diesmal verpasste Burghard.

Die Arminia hatte sich für Durchgang zwei einiges vorgenommen und musste schnell eine bittere Pille schlucken. Kleinsorge erzielte neun Minuten nach Wiederanpfiff das 3:0 für den Favoriten. Ruzgis (78., 87., Foulelfmeter) machte alles klar.

Es blieb bei diesem Ergebnis. Der Niederrheinpokal-Finalist von 2023 hat ohne zu glänzen die erste Pokal-Hürde gemeistert. Und darum geht es schließlich in diesem Wettbewerb.

Die Statistik zum Spiel

Arminia Klosterhardt: T. Bayram - M. Bayram, M. Abel, Harder (63. Schröer), F. Abel - Daunheimer, Forger (56. Cin), E. Bayram, Onur (70. Luemba) - Paßing, Yildiz.

Rot-Weiß Oberhausen: Kratzsch - Montag (46. Donkor), Burghard, Klaß (63. Ezekwem), Boche - März, Holthaus (74. Yalcin) - Mai, Rexha, Kleinsorge (63. Kefkir) - Ruzgis.

Schiedsrichter: Felix May

Tore: 0:1 Burghard (11.), 0:2 Kleinsorge (54.), 0:3 Ruzgis (78.), 0:4 Ruzgis (87., Foulelfmeter)

Gelbe Karten: M. Bayram - Klaß, Rexha

Zuschauer: 1000