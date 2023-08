Die Mission Titelverteidigung im Niederrheinpokal beginnt für Rot-Weiss Essen beim Bezirksligisten SuS 09 Dinslaken. Nun gab RWE wichtige Infos zu dem Duell bekannt.

Bezirksligist SuS 09 Dinslaken und Drittligist Rot-Weiss Essen haben einen Termin für das Aufeinandertreffen in der 1. Niederrheinpokal-Runde der Saison 2023/24 gefunden. Demnach findet die Partie zwischen dem einstigen Oberligisten und RWE am Mittwoch, den 30. August, statt.

Anstoß auf dem Rasenplatz an der Gneisenaustraße 56 in Dinslaken ist um 18.30 Uhr. Wer Rot-Weiss Essen in der Erstrundenpartie unterstützen möchte, kann ab Mittwoch (14 Uhr) Karten am Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße erwerben.

RWE stehen 250 Stehplatzkarten, darunter 50 ermäßigte Tickets, für die Partie beim SuS 09 Dinslaken zur Verfügung. Karten für Vollzahler kosten 10 Euro. Ermäßigte Tickets können für 8 Euro erworben werden.

Wie der Drittligist auf der vereinseigenen Homepage mitteilte, wird allen Interessierten empfohlen, die sich eine Karte sichern möchten, aufgrund der hohen zu erwartenden Gesamtnachfrage und dem limitierten Ticket-Kontingent den Vorverkauf am Ticketschalter am Fanshop zu nutzen.

Bereits in der letzten Saison starteten die Rot-Weissen die Niederrheinpokal-Reise bei einem Bezirksligisten. Damals siegte RWE beim Essener Vertreter SV Burgaltendorf mit 5:0. Es war der erste Schritt zum Titelgewinn, den sich die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Dabrowski mit einem 2:0-Erfolg über Rot-Weiß Oberhausen im Juni sicherte.

Qualifiziert sich RWE erneut für den DFB-Pokal?

Der Lohn: RWE traf am vergangenen Sonntag im DFB-Pokal auf den Hamburger SV (3:4) und schied nach einem großen Kampf nach Verlängerung aus.

Während RWE im ersten Saisonspiel der 3. Liga eine 1:2-Niederlage beim Halleschen FC kassierte, feierte SuS 09 Dinslaken einen hervorragenden Saisonstart. Die Dinslakener siegten im Derby beim TV Jahn Hiesfeld deutlich mit 6:2.

Doppeltorschütze und Matchwinner war Ex-Profi Timm Golley, der einst für den FSV Frankfurt und Fortuna Düsseldorf 31 Zweitliga-Spiele absolvierte und nun an der Feuerwehrschule Duisburg eine Ausbildung zum Feuerwehrmann macht.