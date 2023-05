RWO: Nur noch Restkarten für Pokalfinale gegen RWE zu haben

Am 3. Juni steigt das Finale im Niederrheinpokal zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen. Wer in den RWO-Block will, der muss sich beeilen.

Am 3. Juni steigt der Tag der Amateure. Alle Finals auf Verbandebene werden in der ARD in einer großen Konferenz gezeigt. Am Niederrhein trifft Rot-Weiss Essen auf Rot-Weiß Oberhausen. Knapp 19.000 Zuschauer werden am Ende dabei sein, die Partie ist kurz davor, ausverkauft zu melden. Auch die RWO-Seite wird prall gefüllt sein. Die Kleeblätter gaben am Mittwoch bekannt, dass nur noch 138 Restkarten verfügbar sind. Am Donnerstag, 25. Mai, wird es den vermutlich letzten Verkauf des Restkontingents geben: Zwischen 10-16:30 Uhr und nur solange der Vorrat reicht gibt es die Möglichkeit auf der Geschäftsstelle Sitzplatzkarten für 25 EUR zu erwerben. Die Finals mit NRW-Beteiligung in der Übersicht 14.15 Uhr Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen: Spvgg. Erkenschwick (Westfalenliga) - FC Gütersloh (Oberliga Westfalen) Fußball-Verband Mittelrhein: 1. FC Düren (Regionalliga West) - Viktoria Köln (3. Liga) 16.15 Uhr Fußballverband Niederrhein: Rot-Weiss Essen (3. Liga) - Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga West) RWO-Team 2 stellt neue Verantwortliche vor Am vergangenen Spieltag konnte das RWO-Team 2 den Klassenerhalt in der Kreisliga A feiern. Diese Planung beinhaltet eine Umstrukturierung der Verantwortlichen. Die Sportlichen Geschicke an der Seitenlinie wird Patrick Theisen leiten. Der neue Trainer war vorher in der Jugend von Arminia Klosterhardt und Adler Union Frintrop tätig, nun freut er sich auf die neue Aufgabe: „Ich bin dankbar dafür, das RWO mir die Chance gibt im Seniorenbereich zu coachen. Die Rahmenbedingungen im Verein sind optimal und ich freue mich die Möglichkeit zu haben den Umbruch mitzugestalten.“ Sein Co-Trainer kommt aus den eigenen Reihen: Der ehemalige Spieler des RWO-Team12 und RWO-Team 2 Marcel Bongers wird Theisen dabei mit seiner Erfahrung unterstützen. Ebenfalls neu besetzt wird der Posten des Teammanagers. Hier wird mit Justin Klasen ebenfalls ein ehemaliger Spieler installiert. „Ich kenne den Verein als Fan und Spieler bereits seit unzähligen Jahren und freue mich das RWO-Team 2 nun von dieser Position aus zu unterstützen.“

