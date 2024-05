Am 33. Spieltag der Regionalliga West gewann Rot-Weiß Oberhausen mit 5:2 (4:1) gegen den FC Wegberg-Beeck. Die Mannschaft von Mike Terranova feierte den zweiten Sieg in Serie.

Genau wie im Hinspiel setzten sich die Oberhausener schlussendlich mit 5:2 (4:1) durch und feierten nach dem 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln II den zweiten Sieg in Serie. Die Mannschaft von Trainer Mike Terranova hat vor dem Niederrheinpokal-Finale gegen Rot-Weiss Essen (vsl. 25. Mai, 15:45 Uhr) zurück in die Spur gefunden.

Gegen die bereits als Absteiger feststehenden Wegberger brachte Moritz Stoppelkamp (3.) RWO früh durch ein Freistoßtor in Führung. Zwar glichen die Gäste in der 26. Minute mit ihrer ersten Chance durch Finn Stromberg aus, jedoch konnte Oberhausens Tanju Öztürk nur zwei Minuten später nach einem Freistoß von Stoppelkamp zum 2:1 abstauben.

Noch vor der Pause erhöhten Kerem Yalcin (37.) nach einer Ecke von Stoppelkamp per Kopf und Oguzhan Kefkir (39.) vom Elfmeterpunkt auf 4:1.

Im zweiten Durchgang verkaufte sich Wegberg-Beeck zwar besser, aber der eingewechselte Sven Kreyer (74.) erhöhte auf 5:1. Das letzte Tor zum 5:2-Endstand erzielte Francisco San Jose Justo nach einem Stockfehler von Pierre Fassnacht. Nach der Partie feierten die Oberhausener Spieler ausgelassen mit ihren Fans und verabschiedeten sich mit einer starken Leistung aus dem Stadion Niederrhein für diese Saison. Auch RWO-Trainer Terranova war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden.

„Ich bin sehr glücklich, dass wir das letzte Heimspiel der Saison gewonnen haben. Die Fans mussten lange darauf warten und der Sieg kam genau zur richtigen Zeit, damit die Mannschaft Selbstvertrauen tanken kann. Das ist sehr wichtig für die letzten beiden Spiele und besonders für das letzte Spiel”, erklärte Terranova. „Wir hatten eine sehr gute Qualität auf dem Platz, haben sehr gut gespielt und in den richtigen Momenten die Tore erzielt. Bis auf die zwei unnötigen Gegentore gibt es wenig an der Leistung auszusetzen.”

Dass Terranova in der nächsten Saison nicht mehr Cheftrainer der ersten Mannschaft in Oberhausen sein wird, war bereits im Februar klar, als er nach der Entlassung von Jörn Nowak erneut das Ruder an der Lindnerstraße übernahm. Ende April diesen Jahres stellte RWO Sebastian Gunkel als neuen Cheftrainer vor für die kommende Spielzeit vor. Trotz allem dürfen sich die Oberhausener Fans freuen, da “Terra” dem Verein weiterhin erhalten bleibt.

„Für mich war es von vornherein klar, dass ich zurück in die Jugend gehe. Ich fühle mich in dieser Position sehr wohl und die Arbeit macht richtig Spaß. Ich arbeite derzeit mehr oder weniger in einer Doppelfunktion und das wird in der nächsten Saison mein Weg sein”, verriet Terranova.

Vor dem Niederrheinpokal-Finale gastiert Oberhausen am letzten Spieltag der Regionalliga (18.Mai, 14 Uhr) beim SC Paderborn II. Weitere Infos zu den Spielen der Regionalliga West vom Freitagabend gibt es hier.