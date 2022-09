Zehn Neue im Pokal: RWE-Trainer Dabrowski krempelt sein Team komplett um

Rot-Weiss Essen ist im Niederrheinpokal beim Landesligisten 1. FC Wülfrath zu Gast. Dieser Elf vertraut RWE-Trainer Christoph Dabrowski bei der Pflichtaufgabe.

Nach dem schwachen Start in die Drittliga-Saison kann Rot-Weiss Essen am Mittwochabend etwas Selbstvertrauen tanken. In der zweiten Runde des Niederrheinpokals gastiert RWE beim Landesligisten 1. FC Wülfrath (19.30 Uhr).

Wülfrath - RWE: Hier geht es zum Liveticker

Wülfrath: Beer - Stengelin, Klein, Haba, Gotanda, Filippou, Tokoro, Weber, Golik, Krol, Tatli RWE: Wienand - Römling, Herzenbruch, Kourouma, Plechaty - Tarnat, Krasniqi - Kefkir, Holzweiler - Berlinski, Wollschläger

Gegenüber der 0:1-Niederlage gegen den VfL Osnabrück in der Liga krempelt RWE-Coach Christoph Dabrowski sein Team nahezu komplett um. Einzig Niklas Tarnat bleibt in der Startelf, an seiner Seite laufen zehn Neue auf. Im Tor darf Felix Wienand anstelle von Jakob Golz ran.

In der ersten Runde hatte RWE den SV Burgaltendorf aus der Bezirksliga entspannt mit 5:0 besiegt. Wülfrath schlug den klassenhöheren FC Kray mit 1:0. Doch seither gab es nicht mehr viel zu lachen für den 1. FC. Denn der Start in die Landesliga-Saison ging mit drei Niederlagen und 1:11-Toren völlig in die Hose.

"Das Selbstvertrauen ist nicht gerade groß. Aber wir wollen uns als Mannschaft, als Verein 1. FC Wülfrath so teuer wie nur möglich verkaufen", hatte der langjährige Vorsitzende Michael Massenberg im Vorfeld erklärt und davon gesprochen, dass die Partie in die Vereinsgeschichte eingehen werde.