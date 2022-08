Der 1. FC Wülfrath hat kurz vor dem Landesliga-Saisonstart am kommenden Wochenende ein großes Los gezogen. Rot-Weiss Essen kommt in der 2. Runde des Niederrheinpokals.

So ein Telefonat führt ein Redakteur auch nicht alle Tage. Kurz nach der Auslosung der 2. Runde des Niederrheinpokals griff RevierSport zum Telefon.

Das Ziel: Michael Massenberg, Boss des 1. FC Wülfrath. Denn Losfee Hans-Günter Bruns hatte dem Landesligisten soeben ein Traumlos beschert: Rot-Weiss Essen muss Mitte September ins Bergische Land reisen.

Wahnsinn, unglaublich, das gibt es doch gar nicht. Sie haben uns überglücklich gemacht. Schön, dass mich nach einer Beerdigung so eine tolle Nachricht erreicht. Das werden wir am Freitag beim Mannschaftsabend feiern. Michael Massenberg am Telefon gegenüber RevierSport

RS fragte bei Massenberg nach, was er denn von dem Zweitrunden-Los im Niederrheinpokal halte. Die Antwort des FCW-Präsidenten: "Ich komme gerade von einer Beerdigung. Ich weiß noch nicht gegen wen wir spielen. Ich hoffe, dass Sie eine gute Information für mich haben." Die RevierSport-Information lautete: Rot-Weiss Essen.

Massenberg freute sich am Telefon: "Wahnsinn, unglaublich, das gibt es doch gar nicht. Sie haben uns überglücklich gemacht. Schön, dass mich nach einer Beerdigung so eine tolle Nachricht erreicht. Das werden wir am Freitag beim Mannschaftsabend feiern." Massenberg ergänzte in seinem Freudentaumel: "Ich bin glücklich, dass wir das Los gezogen. Besser kann es nicht kommen. Der ganze Verein wird sich darüber freuen."

Der Wülfrather Boss erinnerte sich dann, wie der 1. FC in den 1990er Jahren noch in der damaligen Oberliga Niederrhein ein Liga-Konkurrent von RWE war. "Man, das waren Zeiten! Unglaublich. Aber ich freue mich, dass dieser fantastische Klub Rot-Weiss Essen wieder im bezahlten Profifußball ist. Das hat die grandiose Fangemeinde der Essener einfach verdient", sagt Massenberg, der ansonsten auch dem Wuppertaler SV die Daumen drückt. Massenberg: "Wuppertal ist hier in der Nähe, da fiebert man auch mit. Aber RWE war mir auch schon immer sehr sympathisch."

Ob das Spiel in Wülfrath oder im Stadion an der Hafenstraße ausgetragen wird, lässt Massenberg offen. Massenberg: "Bei uns passen schon 2000 bis 3000 Zuschauer rein. Aber ich muss das alles erst einmal sacken lassen, bevor die Arbeit und die Orga für dieses tolle Spiel beginnt."