NR-Pokal: MSV mit Zweitrunden-Kantersieg beim Schmidt-Debüt

Das erste Spiel von Hagen Schmidt als MSV-Trainer gab es am Mittwoch im Niederrheinpokal. In der 2. Runde bezwang der MSV den A-Kreisligisten Hellas Krefeld mit 8:0 (5:0).

Am Mittwoch stand für den MSV Duisburg die 2. Runde im Niederrheinpokal auf dem Plan. Es war die erste Partie für den neuen Cheftrainer Hagen Schmidt, der gegen den A-Kreisligisten Hellas Krefeld beim souveränen 8:0-Erfolg auf Rolf Feltscher, Dominik Schmidt (beide leicht angeschlagen) und Kolja Pusch (Grippe) verzichten musste.

Was an der Geschichte des Spiels nichts änderte. Denn die Duisburger nahmen das Heft des Handelns sofort in die Hand und führten nach 13 Minuten durch einen Doppelpack von Moritz Stoppelkamp bereits mit 2:0. Erst verwandelte er einen Foulelfmeter (7., Foul an Marlon Frey), dann traf er aus zehn Metern nach einer Bogenlampe, für die sich niemand verantwortlich fühlte (13.).

MSV: Coppens - Steurer (63. Volkmer), Fleckstein, Gembalies, Bretschneider (46. Kwadwo) - Frey, Stierlin - Ajani (46. Hettwer), Bakir, Stoppelkamp (46. Bouhaddouz) - Ademi (46. Ghindovean) Hellas Krefeld: Marques - Koprek, Akampo, Forsah, Yalcin, Wittbusch (64. Leenen), Theisen (46. Heinemann), Hildebrandt, Tziampazakis (46. Serval), Maciuga (59. Stoppel), Binger (75. Eschweiler) Schiedsrichter: Lars Aarts Tore: 0:1 Stoppelkamp (7., Foulefmeter), 0:2 Stoppelkamp (13.), 0:3 Ademi (31.), 0:4 Ademi (34.), 0:5 Frey (37.), 0:6 Hettwer (64.), 0:7 Frey (67), 0:8 Bakir (76.)

In der 21. Minute schlug dann die Stunde von Hellas-Keeper Maurizio Marques Dos Santos, der erst einen Strafstoß verursachte, selbigen aber gegen Stoppelkamp parieren konnte. Allerdings konnte der Keeper es nicht verhindern, dass es zur Pause 5:0 für den Drittligisten stand. Orhan Ademi (2) und Frey erhöhten für die Meidericher.

Nach dem Wechsel ging es weiter in eine Richtung. Die Duisburger belohnten sich mit den Toren von Julian Hettwer, Frey, Alaa Bakir

In der Liga geht es für den MSV am Montag (19 Uhr) weiter, dann trifft Schmidt in seinem ersten Ligaspiel zuhause auf den 1. FC Kaiserslautern.