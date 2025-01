Die Essener Hallenstadtmeisterschaften sind im vollen Gange. Mit der Endrunde steht das Finale an. Hier der Überblick, welche Teams sich qualifiziert haben.

Am vergangenen Wochenende wurde die Zwischenrunde der Essener Hallenmeisterschaften im Sportpark am Hallo ausgetragen. Nach intensiven und spannenden Turniertagen stehen nun die Mannschaften fest, die in der Endrunde antreten werden. Diese findet am kommenden Wochenende (18. + 19. Januar) statt.

Zu Beginn des Turniers kämpften noch 48 Teams in der Qualifikationsrunde um den Einzug in die Zwischenrunde. Dort trafen dann 33 Teams aufeinander, ergänzt durch die Ober- und Landesligisten, die erstmals ins Turnier eingriffen. Nach zwei langen Turniertagen stehen nun die 16 besten Mannschaften des diesjährigen Turniers fest.

Diese Teams stehen in der Endrunde:

Adler Union Frintrop, TuSEM Essen, SpVgg Steele 03/09, DJK Sportfreunde Katernberg, Sportfreunde Niederwenigern, FSV Kettwig, SuS Haarzopf, FC Kray, SpVg Schonnebeck, SV Burgaltendorf, ESC Rellinghausen, Türkiyemspor Essen, SG Essen-Schönebeck, Vogelheimer SV, SC Werden-Heidhausen, TuS Holsterhausen

Diese Teams sind in der Zwischenrunde ausgeschieden:

Fatihspor Essen, DJK SG Altenessen, ETB Schwarz-Weiß Essen, VfB Frohnhausen, AL-ARZ Libanon, Sportfreunde Altenessen, SuS Niederbonsfeld, SV Leithe, VfL Sportfreunde 07 Essen, TGD Essen-West, SV Borbeck, Fortuna Bredeney, Preußen Eiberg, TuS Essen-West 81, DKSV Helene Essen, FC Blau-Gelb Überruhr, Juspo Altenessen

Die Endrunde: Gruppen und Modus

Am Samstag (18. Januar) treten die Mannschaften in vier Gruppen gegeneinander an. Jeweils die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe ziehen in die Finalrunde am Sonntag (19. Januar) ein.





Ein Überblick über die Gruppen am Samstag:

Gruppe 1: SV Burgaltendorf, SuS Haarzopf, TuS Holsterhausen, Adler Union Frintrop

Gruppe 2: FSV Kettwig, ESC Rellinghausen, SpVgg Steele, Vogelheimer SV

Gruppe 3: Sportfreunde Niederwenigern, FC Kray, SG Essen-Schönebeck, Türkiyemspor Essen

Gruppe 4: SC Werden-Heidhausen, SpVg Schonnebeck, TuSEM Essen, DJK Sportfreunde Katernberg

Die Finalrunde am Sonntag:

Zunächst treten die acht qualifizierten Teams in zwei Gruppen erneut gegeneinander an:

Gruppe 1: Sieger Gruppe 1, Sieger Gruppe 3, Zweiter Gruppe 2, Zweiter Gruppe 4

Gruppe 2: Sieger Gruppe 2, Sieger Gruppe 4, Zweiter Gruppe 1, Zweiter Gruppe 3

Nach den Gruppenspielen folgen die Platzierungsspiele, darunter das Finale.

Spiel um Platz 7 und 8 (19. Januar, 16 Uhr)

Spiel um Platz 5 und 6 (19. Januar, 16.25 Uhr)

Spiel um Platz 3 und 4: (19. Januar, 16.50 Uhr)

Finale (19. Januar, 17.15 Uhr)