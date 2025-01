In einem dramatischen Finale sicherte sich Türkiyemspor Bochum die Hallenstadtmeisterschaft in Bochum - die SG Wattenscheid enttäuschte.

Die Hallenstadtmeisterschaften in Bochum sind am Sonntag zu Ende gegangen. Und bei den Herren gab es den Überraschungssieger.

Denn Kreisligist Türkiyemspor Bochum konnte sich am Ende die Hallenkrone aufsetzen. In einem spannenden Finale setzte sich Türkiyemspor Bochum im Neunmeterschießen gegen den TuS Harpen durch. In der regulären Spielzeit ging Harpen 20 Sekunden vor dem Ende mit 3:2 in Führung, doch der Underdog konnte tatsächlich noch ausgleichen - und am Ende gewinnen.

Weil Dennis Kozak im Türkiyemspor-Tor zwei Neunmeter halten konnte. „Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper“, sagte Türkiyemspor-Trainer Yavuz Derin der WAZ. „Ich bin sehr stolz, wirklich sehr stolz. Ich habe Gänsehaut, Tränen in den Augen und meine Stimme ist am Zittern. Ich kann mich nur bei der Mannschaft und dem Verein bedanken. Gänsehaut pur, was unsere Fans abgerissen haben.“

Doch nicht nur bei den Herren gab es eine Überraschung, weil hier eigentlich die SG Wattenscheid der große Favorit war, der aber schon frühzeitig scheiterte. Wattenscheids Nico Buckmaier zeigte sich gegenüber der WAZ enttäuscht: „Ich hab den Stadtmeistertitel schon mal gewonnen, hätte ihn gerne ein zweites Mal geholt. Das Turnier hier ist noch ein bisschen cooler als die Vorrunde im eigenen Bezirk. Morgen wären vielleicht auch noch ein paar mehr Fans da gewesen“, ärgerte sich der Kapitän.

Bei den Frauen gewann nicht der VfL Bochum, der mit der Reserve angetreten war. Im Finale verloren die Bochumerinnen gegen Eintracht Grumme. Bei der U19 setzte sich die TuS Hordel die Hallenkrone auf, im Endspiel gab es einen 5:3-Erfolg gegen die SG Wattenscheid 09.





Reserve: Stadtmeister SC Weitmar II

Finale: Wiemelhausen II - SC Weitmar II 1:1, 3:4 n.E.

A-Jugend: Stadtmeister DJK TuS Hordel

Finale: DJK TuS Hordel - SG Wattenscheid 09 5:3

Frauen: Stadtmeister Eintracht Grumme

Finale: VfL Bochum - Eintracht Grumme 2:3

Erstmannschaften: Sieger Türkiyemspor Bochum

Finale: TuS Harpen - Türkiyemspor Bochum 3:3, 1:4 n.N.