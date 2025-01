Die Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft in Essen beginnt. Wer setzt sich durch und zieht in die Endrunde weiter? Der Liveticker zur Zwischenrunde

Spiel 23: SC Werden-Heidhausen - Juspo Essen-West 0:0

Spiel 22: TuS Essen-West - SG Essen-Schönebeck 0:5 Schönebeck und Vogelheim ziehen also gemeinsam in die Endrunde ein. Nach dem Ausrutscher zum Auftakt konnte Schönebeck die nächsten beiden Spiele sehr souverän und verdient gewinnen.

Spiel 21: Vogelheimer SV - TuS Helene Essen 4:0 Vogelheim zieht nach dem Sieg in die Endrunde ein, Helene Essen scheidet aus. Der andere Endrunden-Teilnehmer wird sich in der kommenden Partie zeigen. Essen-West bräuchte "nur" ein Unentschieden gegen den Landesligist Schönebeck, um weiterzukommen.

Spiel 20: SC Werden-Heidhausen - TuS Holsterhausen 3:0 Werden-Heidhausen nimmt die Hürde "Holsterhausen" souverän. Der Sieg war ein wichtiger Schritt in Richtung Endrunde. Vieles wird sich aber noch im dritten Spiel der Gruppe entscheiden. Wir bleiben gespannt.

Spiel 19: Blau-Gelb Überruhr - Juspo Essen-West 5:3 Der Landesligist zittert sich über die Ziellinie. Im zweiten Spiel ist es damit der erste Sieg für Blau-Gelb. Juspo Essen-West hat nach den ersten beiden Partien nur einen Punkt auf dem Konto - gegen Werden-Heidhausen muss ein Sieg her.

Spiel 18: Vogelheimer SV - TuS Essen-West 1:3 Die Gruppe bleibt weiter umkämpft. Der Schönebeck-Bezwinger Vogelheim vergibt den Matchball zum Einzug in die Endrunde. Essen-West sitzt derweil auf vier Punkten. Ein wichtiger Sieg für den Turn- und Spielverein.

Spiel 17: SG Schönebeck - TuS Helene Essen 8:0 Der Favorit setzt sich deutlich mit einem Kantersieg durch. Der Sieg war nie in Gefahr.

Spiel 16: Juspo Essen-West - TuS Holsterhausen 4:4 Ein spektakuläres Spiel endet mit 4:4. Holsterhausen sah lange nach dem Sieger der Partie aus, aber Juspo Essen-West werte sich in einer spannenden Schlussphase. Die Folge ist eine Punkteteilung.

Spiel 15: Blau-Gelb Überruhr - SC Werden-Heidhausen 1:3 Wie in Gruppe 7 verliert auch in Gruppe 8 der Landesligist. Werden-Heidhausen nutzt die Unsicherheit in der Anfangszeit. Überruhr startete schwach in die Partie und musste früh einen Rückstand wegstecken. Jetzt ist auch in Gruppe 8 der Landesligist unter Zugzwang.

Spiel 14: TuS Helene Essen - TuS Essen-West 3:3 Eine wilde Partie ist vorbei. Beide Teams trafen bereits früh im Spiel und es hab mehrere Führungswechsel. Essen-West erzielte kurz vor Schluss den letzten Treffer der Partie. Das Unentschieden ist definitiv Leistungsgerecht.

Spiel 13: SG Essen-Schönebeck - Vogelheimer SV 2:3 Die erste kleine Überraschung am Nachmittag. Der Bezirksligist setzt sich gegen den Landesligisten mit 2:3 durch. Schönebeck ist dadurch unter Zugzwang in den nächsten Partien. Vogelheim feiert den Sieg lautstark.

14:50 Uhr: In ein paar Minuten geht es weiter. Die Akteure für das kommende Spiel bereiten sich bereits auf dem Platz vor.

14:30 Uhr: Um 15 Uhr geht es mit den Gruppen 7 und 8 weiter. Die erste Partie ist SG Essen-Schönebeck - Vogelheimer SV.

Spiel 12: Preußen Eiberg - RSC Rellinghausen 0:6 Rellinghausen spielt sich erneut in einen Rausch und gewinnt auch diese Partie. Als Tabellenerster geht es in die Endrunde. Eiberg geht ohne Sieg aus der Zwischenrunde.

Spiel 11: Türkyemspor Essen - Fortuna Bredeney 3:2 Türkyemspor qualifiziert sich in einem echten Krimi für die Endrunde. Nachdem Bredeney das Spiel gedreht hatte, brauchte Türkyemsport aufgrund des schlechteren Torverhähltnis zwei Treffer für den Sieg. Das entscheidende Tor fiel erst in den letzten Sekunden. Für die Fortuna bitter.

Spiel 10: SV Borbeck - SpVg Schonnebeck 0:5 Klare Angelegenheit. Der Favorit gewinnt auch das dritte Spiel deutlich.

Spiel 9: SV Burgaltendorf - SV Borbeck 4:2 Burgaltendorf setzt sich im nächsten Thriller durch. Essen-West musste früh einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen, schaffte es zweimal zu verkürzen, aber es reichte nicht.

Spiel 8: Türkyemspor Essen - Preußen Eiberg 7:1 Türkyemsport ballert sich den Frust von der Seele. Jeder Schuss war ein Treffer und Eiberg geht mit der zweiten Niederlage im zweiten Spiel aus dem Turnier.

Spiel 7: ESC Rellinghausen - Fortuna Bredeney 2:0 Der Underdog hat sich hier gut verkauft. Bredeney kam zwar selbst nicht wirklich zu Torchancen, stand aber in großen Teilen des Spiels gut defensiv. Rellinghausen fährt den zweiten Sieg ein.

Spiel 6: SV Burgaltendorf - SV Borbeck 2:1 Burgaltendorf gewinnt eine sehr umkämpfte Partie knapp. Nach einem schnellen Doppelschlag führte Burgaltendrof lange komfortabel mit zwei Treffern. Erst in den letzten vier Minuten konnte Borbeck zunehmend gefährlicher werden. Durch eine Einzelaktion gelang dann der späte Anschlusstreffer. In der letzten Minuten geraten die Aktuere auf dem Platz nochmal aneinander und der Schiedsrichter musste mit Zwei-Minuten-Strafen eingreifen.

Spiel 5: SpVg Schonnebeck - TGD Essen-West 3:0 Beide Teams gewannen ihre Auftaktpartie, jetzt ging es darum den nächsten großen Schritt Richtung Weiterkommen zu machen. Schonnebeck ebnete mit zwei frühen Treffern schnell den Weg dafür. Auch Essen-West tut sich schwer, mit dem individuellen Niveau des Oberligisten mitzugehen. Unterm Strich ist auch dieser Sieg hochverdient.

Spiel 4: Fortuna Bredeney - Preußen Eiberg 5:3 Das erste tatsächlich umkämpfe Spiel des Tages. Eiberg ging zweimal in Führung und verliert trotzdem eine ganz enge Partie. Bredeney gelangen zwei sehr späte Treffer und gewannen so in der Crunch-Time die Partie.

Spiel 3: ESC Rellinghausen - Türkyemspor Essen 7:0 Auch im Spiel drei ist es eine klare Angelegenheit. Türysemspor ist Rellinghausen in allen Kategorien unterlegen und schafft es kaum selbst zu Abschlüssen zu kommen. Rellinghausen hingegen nutzte mehr oder weniger jede Chance. Eine starke Vorstellung des ESC.

Spiel 2: TGD Essen-West - SV Borbeck 6:0 Essen-West fährt den ersten Kantersieg ein. Borbeck geht chancenlos unter.

Spiel 1: SpVg Schonnebeck - SV Burgaltendorf 5:2 Der Oberligist gewinnt die erste Partie des Tages souverän. Zwar konnte Burgaltendorf zweimal zum Torerfolg kommen, der Sieg der Schwalben war aber nie wirklich in Gefahr.

10:50 Uhr: Die Halle füllt sich so langsam. Die erste Partie beginnt um 11:00 Uhr. Der Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein SpVg Schonnebeck spielt gegen SV Burgaltendrof.

10:30 Uhr: Guten Morgen aus dem Sportpark am Hallo. Heute findet der zweite Tag der Zwischenrunde statt. Genau wie gestern: Ab jetzt sind Landes- und Oberligisten mit dabei!