Die Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft in Essen beginnt. Wer setzt sich durch und zieht in die Endrunde weiter? Der Liveticker zur Zwischenrunde

Spiel 6: SV Burgaltendorf - SV Borbeck 2:1

Spiel 5: SpVg Schonnebeck - TGD Essen-West 3:0 Beide Teams gewannen ihre Auftaktpartie, jetzt ging es darum den nächsten großen Schritt Richtung Weiterkommen zu machen. Schonnebeck ebnete mit zwei frühen Treffern schnell den Weg dafür. Auch Essen-West tut sich schwer, mit dem individuellen Niveau des Oberligisten mitzugehen. Unterm Strich ist auch dieser Sieg hochverdient.

Spiel 4: Fortuna Bredeney - Preußen Eiberg 5:3 Das erste tatsächlich umkämpfe Spiel des Tages. Eiberg ging zweimal in Führung und verliert trotzdem eine ganz enge Partie. Bredeney gelangen zwei sehr späte Treffer und gewannen so in der Crunch-Time die Partie.

Spiel 3: ESC Rellinghausen - Türkyemspor Essen 7:0 Auch im Spiel drei ist es eine klare Angelegenheit. Türysemspor ist Rellinghausen in allen Kategorien unterlegen und schafft es kaum selbst zu Abschlüssen zu kommen. Rellinghausen hingegen nutzte mehr oder weniger jede Chance. Eine starke Vorstellung des ESC.

Spiel 2: TGD Essen-West - SV Borbeck 6:0 Essen-West fährt den ersten Kantersieg ein. Borbeck geht chancenlos unter.

Spiel 1: SpVg Schonnebeck - SV Burgaltendorf 5:2 Der Oberligist gewinnt die erste Partie des Tages souverän. Zwar konnte Burgaltendorf zweimal zum Torerfolg kommen, der Sieg der Schwalben war aber nie wirklich in Gefahr.

10:50 Uhr: Die Halle füllt sich so langsam. Die erste Partie beginnt um 11:00 Uhr. Der Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein SpVg Schonnebeck spielt gegen SV Burgaltendrof.

10:30 Uhr: Guten Morgen aus dem Sportpark am Hallo. Heute findet der zweite Tag der Zwischenrunde statt. Genau wie gestern: Ab jetzt sind Landes- und Oberligisten mit dabei!