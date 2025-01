Die Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft in Essen beginnt. Wer setzt sich durch und zieht in die Endrunde weiter? Der Liveticker zur Zwischenrunde.

Spiel 28: VfL Sportfreunde 07 Essen - FC Kray 2:4

1. Das letzte Spiel des Tages ist angepfiffen. Der FC Kray braucht einen Sieg und dann wären sie ebenfalls weiter.

1. Nicht einmal eine halbe Minute gespielt und schon macht der Favorit das 1:0 und ist auf Kurs Endrunde.

3. Der Ausgleichsjubel von den Sportfreunden 07 hält nur wenige Sekunden, denn Kray antwortet blitzschnell.

6. Kray stolpert über die eigenen Füße und verpasst es aktuell zu erhöhen. So bleibt die Partie offen und der Landesligist muss zittern.

9. Die Elf von Bartosz Maslon macht die Partie ohne großartig ins Risiko zu gehen. Der VfL lauert auf den einen Umschaltmoment.

11. Nach einem tollen Hackenpass schiebt der FC Kray zum 3:1 ein. Das dürfte ihnen ein wenig mehr Selbstvertrauen geben.

12. Der Anschluss für 07! Drei Minuten sind es noch. Es kommt wieder Spannung auf.

14. Exakt zwei Minuten und Kray ist hier lange noch nicht durch.

14. Nun doch das 4:2 für den Landesligisten.

Spiel 27: SV Leithe - SuS Haarzopf 1:6

1. Haarzopf meldet sich mit einem sehenswerten Tor direkt mal an. 1:0 für SuS Haarzopf.

2. Das geht sehr einfach, wie Haarzopf hier zum Abschluss und dem 2:0 kommt. Leithe ist nicht wach.

8. Haarzopf spielt das wirklich gut in diesem Entscheidungsspiel und geht folgerichtig mit 3:0 in Führung. Leithe kommt überhaupt nicht in ihr Spiel.

10. Es wird deutlich - 4:0 für SuS Haarzopf.

12. Wenn hier nicht noch ein kleines Fußballwunder geschieht, darf sich SuS Haarzopf über den Endrundeneinzug, sowie den Gruppensieg freuen.

14. Haarzopf stellt auf 5:0.

15. Leithe mit dem Ehrentreffer, ehe ein Eigentor den Spielstand auf 1:6 aus Sicht vom SV Leithe stellt.

Spiel 26: SuS Niederbonsfeld - SF Niederwenigern 0:7

1. In der folgenden Partie geht es faktisch gesehen um nichts mehr. Niederwenigern ist bereits sicherer Gruppensieger und Niederbonsfeld kann die Endrunde nicht mehr erreichen. Die SFN und der FSV Kettwig haben die Endrundentickets gezogen.

4. Niederwenigern eröffnet die Partie mit dem 1:0.

6. Wenig später folgt auch der zweite Treffer für den Oberligisten.

9. Die SFN ziehen weiter davon - nun fällt das 3:0.

11. Der Oberligist spielt das nun locker runter und kombiniert sich zum 4:0

14. Auch Niederwenigern macht das halbe Dutzend voll. 6:0 für den SFN und sie haben nicht genug. 7:0.

Spiel 25: FSV Kettwig - Sportfreunde Altenessen 4:1

2. Es geht in diesem Spiel für beide noch um den Einzug in die Finalrunde. Beide Teams stehen bei drei Zählern und dem identischen Torverhältnis.

2. Kettwig geht in Führung im Duell um Platz zwei.

3. Der Doppelschlag! FSV Kettwig erhöht auf 2:0. Altenessen war hier überhaupt noch nicht wach.

8. Hier ist das Spiel momentan unterbrochen. Es gibt Probleme mit der Technik.

8. Weiter geht es wieder hier in der Halle am Hallo.

9. Die Anzeigetafel samt Uhr geht nach wie vor nicht. Die Partie wird nun dennoch weiter fortgesetzt.

13. Zwei Minuten Restspielzeit sind es noch und Kettwig erhöht auf 3:0. Das könnte das Ticket für die Endrunde gewesen sein.

14. Die SF Altenessen kommen nochmal ran. 1:3.

15. Kettwig macht alles klar. 4:1 für den FSV und das war es auch.

Spiel 24: SV Leithe - VfL Sportfreunde 07 Essen 8:1

1. Die Sportfreunde 07 gehen in Führung! 30 Sekunden gespielt und ein Abstimmungsfehler von der Hintermannschaft des SV Leithe kostet einen Gegentreffer.

2. Sie reagieren jedoch schnell und egalisieren rasch.

4. Der SV Leithe hat die Partie mittlerweile komplett gedreht und drückt auf den dritten Treffer.

6. Leithe legt nach. Der aktuelle Zwischenstand: 4:1.

10. Es wird immer deutlicher, denn Leithe führt nun mit 6:1.

14. Das halbe Dutzend ist bereits voll und SV Leithe hat noch nicht genug - 7:1.

15. Den Schlusspunkt setzt auch Leithe. 8:1 ist der Endstand.

Spiel 23: FC Kray - SuS Haarzopf 2:2

3. Schön ausgespielt vom FC Kray, die sich durchkombinieren und zum 1:0 am Ende der Kette einschieben.

8. Zeitstrafe aufseiten des FC Kray. Das könnte eine Möglichkeit für Haarzopf sein.

9. Sie nutzen die Überzahl und erzielen den Ausgleich. Kray muss wieder mehr machen.

12. Geht doch wird sich Trainer Bartosz Maslon denken, denn seine Mannschaft, der FC Kray, geht wieder in Führung.

12. Lange hielt der Jubel allerdings nicht. Haarzopf gleicht postwendend aus.

Spiel 22: FSV Kettwig - SuS Niederbonsfeld 3:2

1. Für beide Teams ist punkten Pflicht, denn ansonsten, war es das mit den Hoffnungen auf die Endrunde. Die SF Niederwenigern sind derweil in dieser Gruppe bereits sicher weiter.

7. Wenig Aktionen in den gefährlichen Zonen bisher. Viel spielt sich in der Feldmitte ab. Die Torhüter wurden bis dato wenig bis gar nicht geprüft.

7. Und schon stellt Kettwig nach einem Schnitzer der Niederbonsfeld-Hintermannschaft auf 1:0.

9. Der Ausgleich für Niederbonsfeld! Ein gut genutzter Umschaltmoment lässt sie jubeln.

10. Wieder alles beim Alten. Kettwig stellt die Führung wieder her.

12. Der FSV darf sich erneut feiern, denn Kettwig macht das 3:1.

14. Es kommt noch einmal Hoffnung auf bei Niederbonsfeld. Sie verkürzen zum 2:3.

Spiel 21: SF Niederwenigern - SF Altenessen 4:1

2. Altenessen geht in Führung und wieder muss Niederwenigern einem Rückstand hinterherlaufen.

4. Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Niederwenigern gleicht per intelligentem Spiel mit der Bande schnell aus.

10. Die SF Altenessen haben die Ruhe weg und lassen sich möglichst viel Zeit in ihren Aktionen. Niederwenigern erhöht langsam den Druck. Noch steht es hier 1:1.

11. Kaum gesagt, schon treffen die SFN zum 2:1.

13. Jetzt scheint es mit weniger Druck auch besser zu laufen. Niederwenigern erhöht auf 3:1 und wenig später auf 4:1.

Spiel 20: SuS Haarzopf - VfL Sportfreunde 07 Essen 4:0

5. Satter Lattenkracher von Haarzopf - die erste nennenswerte Gelegenheit dieses Spiels.

8. Haarzopf ist dem 1:0 hier deutlich näher als der VfL.

9. Und da ist auch die Führung für Haarzopf, die sich abgezeichnet hat.

11. 2:0 für SuS Haarzopf und das sah kurios aus. Erst klatscht der Schuss vom rechten an den linken Innenpfosten, ehe ein weiterer Mitspieler versenkt. Wenige Sekunden später klingelt es erneut und wieder trifft Haarzopf - 3:0.

13. 4:0 Haarzopf. Das dürften direkt die ersten drei Zähler für SuS werden.

Spiel 19: FC Kray - SV Leithe 3:3

3. Das macht die Nummer 21 von Leithe wahnsinnig clever. Über die Bande spielt er einen Doppelpass mit sich selber und schiebt anschließend zur Führung ein.

6. Ist das bitter für den Schlussmann von Leithe. Er braucht zu lange, um sich zu entscheiden und so kann der Kray-Angreifer den Pass ins Tor blocken. Ausgleich für den FC Kray.

12. Kray geht in Führung in einer ausgeglichenen ersten Partie in Gruppe 4.

14. Der Ausgleich! Leithe schreckt nicht zurück und macht es richtig spannend.

15. SV Leithe drückt nun auf den Siegtreffer und bekommt ihn womöglich! 40 Sekunden vor Schluss treffen sie zum 3:2.

15. Direkt die Antwort von Kray - 3:3!

Spiel 18: Sportfreunde Altenessen - SuS Niederbonsfeld 3:1

4. Die erste Chance resultiert im ersten Tor. Altenessen geht per tollem Volley in Führung.

8. Gleich zwei Altenessen-Spieler liegen am Boden - die Partie ist unterbrochen.

9. Für beide Akteure geht es weiter. Altenessen in Ballbesitz.

9. Niederbonsfeld spielt weiter ruppig und dies wird nun bestraft - Zeitstrafe für die Nummer 17.

10. Die Sportfreunde nutzen die Überzahl gnadenlos aus und erhöhen auf 2:0. Kaum ist Niederbonsfeld wieder in Gleichzahl, fällt der Anschlusstreffer. Es bleibt eng.

12. Altenessen verschafft sich erneut Luft - 3:1.

Spiel 17: SF Niederwenigern - FSV Kettwig 4:2

1. Anstoß im zweiten Teil des heutigen Tages der Zwischenrunde!

1. Das ging fix. Schon führt Niederwenigern.

3. Grober Fehlpass des Oberligisten. Den nutzt Kettwig eiskalt und trifft zum Ausgleich.

5. Starker Antritt und umso besserer Abschluss von der Nummer sechs von Kettwig. Der Außenseiter dreht die Partie.

8. Die SFN gehen zu dritt alleine auf den Keeper zu und bekommen es hin, diese Chance verpuffen zu lassen. Weiterhin steht es 2:1 für den FSV Kettwig.

12. Es kündigt sich, wie bereits im Falle von ETB SW Essen, direkt im ersten Spiel die Überraschung an. Niederwenigern geht fahrig mit ihren Umschaltmomenten um. Kettwig bleibt hochkonzentriert und nahe am Gegner.

12. Doch da gelingt der überfällige Ausgleichstreffer für den Oberligisten.

14. Niederwenigern geht in Führung! Kurzes Durchatmen beim Vorjahressieger.

15.51 Uhr: In circa zehn Minuten geht es weiter mit den Gruppen 3 und 4.

15.50 Uhr: Die ersten beiden Gruppen sind abgeschlossen. In Gruppe 1 setzen sich Adler Union Frintrop und TuSEM Essen durch. In Gruppe 2 darf sich die SpVgg Steele und die Sportfreunde Katernberg über den Einzug in die Endrunde freuen.

Spiel 16: SF Katernberg - VfB Frohnhausen 5:2

1. Und auch in dieser letzten Partie der Gruppe 2 ist Feuer drin. Hier geht es ebenfalls um den Einzug in die Endrunde.

2. Katernberg führt - Vorteil für die Sportfreunde.

3. Der nächste Nackenschlag für den VfB. DJK SF Katernberg stellt schnell auf 2:0.

7. Frohnhausen scheint die Gegentreffer nach wie vor in den Knochen zu haben, denn es kommt wenig vom VfB. Katernberg belagert weiter das Tor der Löwen.

10. Das könnte der Deckel auf diesem Spiel gewesen sein. Frohnhausen verpasst die Möglichkeit zum Anschluss und im Gegenzug macht Katernberg das 3:0.

10. Nun das 1:3 vom VfB. Geht doch noch etwas?

11. Issa Issa macht es weiter spannend - nur noch 2:3!

13. Der Zwei-Tore-Abstand ist wiederhergestellt. Katernberg macht das 4:2.

15. 5:2 und damit ist der Wille des VfB Frohnhausen wohl endgültig gebrochen.

Spiel 15: TuSEM Essen - Fatihspor Essen 3:2

Diese Partie hat nochmal richtig Brisanz mit im Schlepptau. Es geht um das Weiterkommen in die Endrunde, denn beide haben sechs Punkte und wollen Adler Union Frintrop folgen.

5. Die Partie ist umkämpft, aber keiner von beiden will ins große Risiko gehen.

7. Jubel aufseiten von TuSEM. Das 1:0! Doch der wehrt nicht lange, denn Fatihspor kontert sofort!

8. Ist das hektisch! TuSEM kommt erneut zur Führung nach enormen Chaos im Fünfer von Fatihspor. Hier ist richtig Tempo drin.

11. Es geht hin und her in dieser entscheidenden Partie in Gruppe 1. TuSEM hat die zwingenderen Chancen, doch Fatihspor lässt nicht locker.

14. Die letzten zwei Minuten laufen. Fatihspor hat gerade Möglichkeiten wie amm Fließband, doch scheitert immer wieder am Torhüter von TuSEM.

15. Der Ausgleich 30 Sekunden vor Schluss! Damit wäre Fatihspor weiter.

15. Das ist der Wahnsinn! Mit der letzten Sekunde zappelt das Leder im Netz von Fatihspor. Dramatik pur und TuSEM stürmt den Platz und jubelt über den Einzug in die Endrunde!

Spiel 14: SG Altenessen - Adler Union Frintrop 1:3

7. Die Partie hat langsam Fahrt aufgenommen und auch die ersten Tore sind gefallen. Frintrop hat die Führung von Altenessen gekontert - 1:1.

9. Wenn es läuft dann läuft es. Frintrop geht nach einem schönen Chip in den Winkel in Führung und dreht die Partie komplett.

12. Adler Union Frintrop macht wohl den perfekten Hallentag komplett. Sie erhöhen auf 3:1.

Spiel 13: SpVgg Steele - Al-Arz Libanon 6:2

1. Zehn Sekunden ist die Partie erst alt und schon führt Steele!

1. Steele erhöht!

3. So schön und einfach kann Fußball sein. Die Spielvereinigung führt Al-Arz vor und stellt auf 3:0.

5. Al-Arz verkürzt nach der ersten Unachtsamkeit der Hintermannschaft von Steele.

8. Es klingelt weiter im Gehäuse von Al-Arz. Mittlerweile steht es 5:1.

11. Das Team von Dirk Möllensiep zeigt keine Gnade und erhöht weiter - 6:1.

Spiel 12: Fatihspor Essen - ETB SW Essen 4:1

1. Fatihspor Essen geht früh in Führung.

4. Fatihspor erhöht auf 2:0.

7. Auch das dritte Tor dieser Partie wird von Fatihspor erzielt.

8. Kurzdarauf gelingt ETB der Anschlusstreffer.

9. Doch Fatihspor trifft erneut und stellt somit wenige Augenblicke später den alten Abstand wieder her.

15. ETB SW Essen verabschiedet sich mit gerade einmal einem mickrigen Zähler aus den Hallenstadtmeisterschaften.

Spiel 11: Adler Union Frintrop - TuSEM Essen 3:1

1. Es geht hier fast schon um den Gruppensieg für beide Teams, die ihre zwei Partien jeweils siegreich hinter sich gebracht haben. ETB und Altenessen haben keine Chance mehr auf die Endrunde. Einzig und allein Fatihspor kann diesen beiden Kontrahenten noch in die Quere kommen.

4. Umso kontrollierter sieht diese Partie in den Anfangsminuten auch aus.

6. Der Landesligist aus Frintrop geht in Führung.

8. Da zittert die Latte des Essener Tors! Es ist mittlerweile eine sehr offene Partie, in welcher beide Teams Bock haben, nach vorne zu spielen.

11. Frintrop erhöht auf 2:0 und Dominik Stukator erzielt seinen sechsten Treffer des Tages.

14. TuSEM schnuppert nochmal am Punktgewinn - Anschlusstreffer!

15. Mit dem Schlusspfiff nochmal das 3:1!

Spiel 10: VfB Frohnhausen - SpVgg Steele 2:3

1. Steele kombiniert sich per Bande sehenswert vors Tor und erzielt die Führung.

4. Die Spielvereinigung führt den Zuschauern vor, dass die Bande in der Halle durchaus dein Freund sein kann. Wieder kommen sie durch einen gezielten Pass über die Bande zum Torabschluss.

6. Der Ausgleich des VfB und auch der ist nach der Aufdrehbewegung gut anzusehen gewesen.

8. Frohnhausen lässt sich zu einem Frustfoul hinreißen, nachdem Steele den Ball nicht heraus gespielt hat, als ein Frohnhauser am Boden lag. Zeitstrafe und damit Unterzahl für den VfB.

8. 2:1 für die Spielvereinigung Steele, die nach einem einfachen Doppelpass alleine vor dem Kasten zur Führung trifft.

13. Steele erhöht auf 3:1. War es das für den VfB in dieser Partie?

13. Noch nicht, wie es aussieht. Der Anschlusstreffer fällt nach strammen Schuss in den Winkel.

15. Schlusspfiff! Es bleibt sehr spannend in Gruppe 2. Katernberg und Steele stehen bei 4 Punkten nach zwei Partien. Frohnhausen mit 3 Zählern und Al-Arz mit null Punkten.

Spiel 9: SF Katernberg - Al-Arz Libanon 3:2

3. Al-Arz Libanon führt mit 1:0.

6. SF Katernberg bemüht sich um den Ausgleich, scheitert aber am Keeper von Al-Arz.

8. Auch der zweite Tor in diesem Spiel erzielt Al-Arz und erhöht somit auf 2:0.

10. Zeitstrafe für Al-Arz.

10. Kurz darauf fällt der Anschlusstreffer für SF Katernberg.

11. Katernberg kommt nochmal ran und erzielt den Ausgleich.

13. Es geht jetzt hin und her. Beide Mannschaften wollen in der verbleibenden Zeit noch den Siegtreffer erzielen.

14. Und genau das gelingt dem SF Katernberg hier auch. Die Mannschaft dreht das Spiel.

Spiel 8: ETB SW Essen - SG Altenessen 3:3

1. ETB muss hier zwingend gewinnen, um noch die Chance zu wahren, in die Endrunde einzuziehen. Bei Punktverlust war es das für den Oberligisten, denn TuSEM Essen, als auch Adler Union Frintrop stehen bereits bei sechs Punkten.

4. Nicht ganz so entsprechend der Ausgangslage sehen die ersten Minuten hier aus, aus Sicht des ETB. Altenessen wirkt gefährlicher und gewillter.

5. Riesenparade vom ETB-Schlussmann, der das 0:0 hier rettet. Im darauffolgenden Moment schwächen sie sich jedoch selber. Zwei-Minuten-Strafe für die Nummer 10 der Schwarz-Weißen.

6. Und so schnell wird dies bestraft! Altenessen geht in Führung.

8. ETB lässt die Gelegenheit zum Ausgleich liegen. Frei vorm Tor versagen die Nerven.

8. Jetzt aber der Ausgleich und gleichzeitig kommt Spieler Nummer vier wieder zurück. Es gelten wieder die gleichen Verhältnisse.

9. Altenessen schlägt erneut zurück und macht das 2:1!

11. Die SG macht weiter Dampf und will den 2-Tore-Vorsprung. Von der spielerischen Klasse von Schwarz-Weiß fehlt jede Spur.

12. Es kommt immer dicker für ETB. Das 3:1 für die SG und gleichzeitig erneut die Strafe für einen Akteur des Oberligisten. Dieses Mal war es wohl ein Problem mit dem Schiedsrichter.

13. Anschlusstreffer - 2:3

13. Wie einfach ging das denn jetzt? ETB trifft wenige Sekunden nach dem Anschlusstreffer zum Ausgleich! Die Hoffnung bleibt damit vorerst bestehen.

14. Zeitstrafe nun auch für die SG, die im letzten Moment den Abschluss per Foul verhindert. 15. Ende auch in dieser Partie. Das 3:3 bedeutet für ETB das Aus im Kampf um die Endrunde

Spiel 7: Fatihspor Essen - Adler Union Frintrop 2:5

3. Adler Union Frintrop geht in dieser Partie in Führung.

6. Adler Union Frintrop erhöht auf 0:2.

9. Fatihspor Essen bemüht sich um den Anschlusstreffer, der bisher allerdings noch nicht gelingt.

11.Nur kurz darauf ist der Ball dann im Tor und Fatihspor Essen verkürzt auf 1:2.

12. Frintrop erhöht jedoch wieder.

13. Kurze Zeit später trifft Frintrop erneut zum 1:4 Spielstand. 14. Fatihspor trifft auch wieder und verkürzt somit zum 2:4.

15. Adler Union sorgt für die Entscheidung 2:5

Spiel 6: Al-Arz Libanon - VfB Frohnhausen 1:4

3. Frohnhausen geht in Führung und das per schöner Kombination über den Routinier Issa Issa.

5. Der VfB legt nach - 2:0.

6. Die erste Verletzungsunterbrechung am laufenden Turniertag. Dasilva Matondo vom VfB Frohnhausen und ein Al-Arz-Akteur müssen nach einem Zweikampf raus.

8. Für beide scheint es zum Glück nicht so schlimm gewesen zu sein. Sie stehen ihren Kollegen wieder zur Verfügung.

10. Issa Issa erhöht auf 3:0 für die Frohnhauser Löwen. Im Gegenzug hält der VfB-Keeper die Null fest.

12. In der Ecke kommt es zu einer Rangelei zwischen zwei bis drei Spielern. Die Nummer 10 vom VfB und die Nummer 88 von Al-Arz bekommen die Zwei-Minuten-Strafe.

14. Die Partie bringt viele Zweikämpfe mit sich, teilweise auch sehr ruppiger Natur.

15. Issa Issa schnürt den Hattrick und somit das 4:0. Al-Arz verkürzt noch einmal zum 1:4

Spiel 5: TuSEM Essen - SG Altenessen 1:0

5. Der Torhüter von Altenessen muss sich erstmals auszeichnen. TuSEM macht Druck und ist der Führung näher als die SG.

6. Apropos, nahe am Tor - Altenessen klärt nach kurzem Chaos auf der eigenen Torlinie.

11. TuSEM Essen mit dem 1:0. Ein eher harmlos wirkender Schuss zappelt genau unten rechts im Eck.

14. Altenessen läuft an und versucht zum Ausgleich zu kommen. Die Abschlüsse fliegen jedoch alle am Kasten von TuSEM vorbei.

Spiel 4: Adler Union Frintrop - ETB SW Essen 3:1

4. ETB steht in ihrem zweiten Spiel bereits ein wenig unter Zugzwang. Frintrop geht sogar fast in Führung und übt aktuell dauerhaft Druck auf Schwarz-Weiß aus.

6. Adler Union geht in Führung per sehenswertem Schuss aus der Drehung.

10. ETB sucht nach der passenden Antwort, bleibt jedoch oftmals nur am Gegner hängen. Der Oberligist wirkt behäbig.

12. Und da ist der Ausgleich für Schwarz-Weiß!

15. Frintrop macht das 2:1 und womöglich die Entscheidung.

15. Sie legen noch einmal nach! Schlusspfiff.

Spiel 3: SpVgg Steele - SF Katernberg 2:2

5. Fast das 1:0 für die SpVgg Steele. Katernberg rettet gerade noch so auf der Linie.

10. Zweikampf betontes Spiel, aber bislang sind noch keine Tore gefallen.

12. Erster Treffer in dieser Partie. Die SF Katernberg geht mit 1:0 in Führung.

13. Die SpVgg Steele trifft zum 1:1 und gelingt somit der schnelle Ausgleichstreffer.

14. Wieder eine schnelle Antwort. SF Katernberg hier geht erneut in Führung.

14. Kurz vor Schluss gelingt der SpVgg Steele noch der Ausgleichstreffer.

Spiel 2: SG Altenessen - Fatihspor Essen 0:2

3. Das 1:0 für Fatihspor! Die nominellen Gäste in diesem Spiel gehen hohes Tempo gleich von Beginn an.

6. Altenessen ist drin in der Partie, kommt jedoch noch nicht zwingend vor das Tor.

9. Schöne Kombination von Fatihspor, die mal die Bande mitnehmen und so zum Abschluss kommen.

10. Und Fatihspor erhöht zum 2:0! Wieder spielt der Torhüter einen klasse Ball über die Abwehrreihe von Altenessen, der dann ebenfalls stark verwertet wird.

14. Ganz starke Fußabwehr vom Keeper von Fatihspor. Er hält die Null.

Spiel 1: ETB SW Essen - TuSEM Essen 0:2

1. Die Zwischenrunde ist eröffnet! ETB stößt zur ersten Partie des Tages an.

3. Es ist noch ein wenig abtasten angesagt. Der Oberligist bemüht sich um Spielkontrolle

6. TuSEM spielt hier sehr ordentlich mit und macht es Schwarz-Weiß schwer, vors Tor zu kommen. Chancen gab es in dieser Partie noch keine.

10. Das erste Tor ist gefallen und es ist das Team von TuSEM Essen, das feiern darf! 0:1 aus Sicht von ETB.

12. Der Bezirksligist ist direkt in der ersten Partie des Tages auf Kurs, die erste Überraschung perfekt zu machen.

12. Da ist das 2:0 für TuSEM! Nach einem fatalen Schnitzer der Schwarz-Weißen Hintermannschaft muss der TuSEM-Spieler nur einschieben.

14. Mal eine Doppelchance für ETB, doch der Keeper von TuSEM hält stark.

10.50 Uhr: Die Halle füllt sich langsam, aber sicher. In zehn Minuten geht es los.

9.50 Uhr: Für den Überblick - folgende Mannschaften sind heute im Einsatz: Gruppe 1 - ETB SW Essen, TuSEM Essen, Fatihspor Essen, DJK SG Altenessen, Adler Union Frintrop

Gruppe 2 - SpVgg Steele, SF Katernberg, VfB Frohnhausen, AL-ARZ Libanon

Gruppe 3 - SuS Niederbonsfeld, SF Niederwenigern, FSV Kettwig, Sportfreunde Altenessen

Gruppe 4 - VfL Sportfreunde 07 Essen, SV Leithe, FC Kray, SuS Haarzopf

9.40 Uhr: Die erste Partie findet um 11.00 Uhr statt. ETB SW Essen eröffnet Gruppe 1 in der Halle gegen TuSEM Essen.

9.30 Uhr: Schönen guten Morgen aus der Halle am Hallo! Am heutigen Samstag beginnt die Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft in Essen. Die 17 Teams der ersten vier Gruppen kämpfen heute ums Weiterkommen in die Endrunde. Heute auch endlich mit dabei: die Teams aus der Ober- und Landesliga.