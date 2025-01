Schalke U19: 16:0 Tore - so lief Tag eins beim Top-Turnier in Göttingen

VfL Bochum 18:30 FC St. Pauli 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Der FC Schalke 04 spielt an diesem Wochenende beim international besetzten Top-Turnier in Göttingen. So lief der erste Tag für den S04.

Dieses Turnier sei fast ein "Muss" meinte Schalkes U19-Trainer Norbert Elgert im Vorfeld des seit 1989 ausgespielten Rewe-Juniorcups in Göttingen. Das Top-Turnier in der Halle ist auch in diesem Jahr wieder hervorragend besetzt. Unter anderem spielen Manchester United, der FC Fulham, AZ Alkmaar, PSV Eindhoven, Austria Wien, Borussia Mönchengladbach, der 1. FC Mainz 05, Hertha NBSC, der Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf seit Donnerstag und noch bis Sonntag um den Titel. Und eben - wie seit vielen Jahren bereits regelmäßig - auch der FC Schalke 04. Die Mannschaft von Norbert Elgert stieg am Freitag in der sogenannten TSN Beton-Gruppe in den Wettbewerb ein. Und hatte zum Aufgalopp zunächst zwei leichte Gegner. Im ersten Spiel siegten die Königsblauen 8:0 gegen die JSG Eintracht HöhBernSee. Mit demselben Ergebnis wurde anschließend der JFV Eichsfeld-Mitte vom Parkett gefegt. Beide Teams sind sicherlich kein Maßstab für die Knappen, die sich in der Vorrunde souverän für die zweite Phase um die Deutsche Meisterschaft in der DFB-Nachwuchsrunde qualifiziert hatten. Und so fiel es bislang auch nicht ins Gewicht, dass mit Zaid Amoussou-Zchibara und Mika Khadr zwei der besten Spieler nicht mit in Göttingen sind, weil diese mit den Schalker Profis ins Trainingslager ins türkische Belek gereist sind. "Ins Turnier zu starten mit zweimal 8:0 ist natürlich super. Gucken wir mal, wie es weitergeht", sagte Schalkes Luca Vozar nach dem Spiel am Mikrofon des Veranstalters. "Wir gehen ja nicht hierhin, um irgendetwas zu machen, sondern wir gehen hierhin, um zu gewinnen", verdeutlichte der Mittelfeldspieler. "Aber es sind definitiv sehr gute Spieler und sehr gute Mannschaften dabei, auch welche, die man gar nicht so auf dem Schirm hat." Man wolle vor allem technisch sauber spielen und könne sich bei so einem Turnier gut weiterentwickeln. 2012 gewann Schalke das Turnier zuletzt. Am Samstag geht es für den S04 um 10.00 Uhr mit den Gruppenspielen gegen die JFV 37 Göttingen sowie gegen die SVG Einbeck (10.45 Uhr), dann am Nachmittag um 15.40 Uhr gegen Hertha BSC Berlin und um 16.47 Uhr gegen den FC Fulham weiter. Alle Spiele werden live vom Turnierveranstalter gestreamt.

