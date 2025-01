Der erste Tag der Vorrunde der Essener Stadtmeisterschaften ist vorbei. So sahen die Trainer den ersten Tag.

Der erste Tag der Vorrunde der Essener Stadtmeisterschaften ist vorbei. In 36 Spielen qualifizierten sich 12 Mannschaften für die nächste Runde. Den Tag eröffneten die Gruppen eins und zwei um 9:30 Uhr.

Das Besondere bei den Stadtmeisterschaften: Alle Essener Teams von der Freizeitliga bis zur Oberliga sind dabei. Teams ab der Landesliga mussten diese Vorrunde nicht absolvieren und sind automatisch qualifiziert.

In Gruppe 1 setzten sich Tusem Essen und TGD Essen-West durch. Sie spielen wie alle Qualifizierten am kommenden Wochenende um den Einzug in die Endrunde. In der Zwischenrunde stoßen dann auch die Landesligisten und Oberligisten hinzu.

TGD-Trainer Dietmar Krause zeigte sich grundsätzlich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. Er freut sich vor allem, nächste Woche am Hallo wieder spielen zu können, merkt aber an: "Nächste Woche entscheidet gegen diese Gegner auch die Tagesform. Wir gehen diese Aufgabe mit möglichst viel Spaß, Wille und Ehrgeiz an."

Ebenfalls souverän qualifizierte sich Fortuna Bredeney Mit einem Torverhältnis von 13:0 und zwei Siegen zu Beginn war das Weiterkommen bereits frühzeitig gesichert. Einzig und allein im letzten Spiel um den Gruppensieg verlor das Team.

Dennoch war Trainer Raphael Becker logischerweise mit der Vorrunde seiner Mannschaft sehr zufrieden. "Wir haben in allen drei Spielen eine gute Leistung gezeigt, viele Tore schön herausgespielt und hatten keinen Verletzten." Jetzt schon beginnt bei Becker und seiner Mannschaft die Vorfreude auf die Zwischenrunde. Das Motto: Der gute Eindruck, den die Mannschaft heute und auch in der Kreisliga A Hinrunde gezeigt hat, soll bestätigt werden.

In Gruppe 3 am Nachmittag ging es dann deutlich enger zu. Neben dem FSV Kettwig qualifizierte sich der DKSV Helene. Punktgleich und mit der gleichen Tordifferenz wie der SC Frintrop entschied am Ende die Anzahl der geschossenen Tore das Weiterkommen. Helene schoss ein Tor mehr und darf deswegen am kommenden Wochenende in der Zwischenrunde erneut ran.

In Gruppe sechs ging es am Abend ähnlich eng zu. In der jeweils letzten Partie kämpften noch alle vier Mannschaften um das Weiterkommen. Am Ende setzten sich Türkiyemspor Essen und der VfB Frohnhausen durch.

VfB-Trainer Chamdin Said sprach nach der Vorrunde ebenfalls mit RevierSport: "Mit dem Weiterkommen bin ich natürlich sehr zufrieden. Es war eine sehr anspruchsvolle Gruppe mit guten Gegnern. Wir können auf die Leistung heute definitiv aufbauen."