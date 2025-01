Der erste Turniertag der Essener Stadtmeisterschaften. Wer kommt weiter? Der Liveticker zur Vorrunde.

Spiel 3: VfL Kupferdreh - Fortuna Bredeney

1. Bredeney von Anfang an überlegend und mit den ersten zwei Großchancen. Das Aluminium verhindert die Führung.

2: Jetzt das 1:0 für Bredeney. Der VfL war bislang noch nicht mit dem Ball in der gegnerischen Hälfte.

Spiel 2: SG Kupferdreh-Byfang - Wacker Bergeborbeck. 6:0

1. Kupferdreh führt. Bergeborbeck schafft es im Gegenzug nicht den Ausgleich zu erzielen.

4. Kupferdreh erhöht. Insgesamt eine ausgeglichene Partie.

6. Kupferdreh führt mittlerweile 3:0. Mittlerweile haben Sie das Spiel fest im Griff.

10. Bergeborbeck versucht sich zu wehren und zum Anschluss zu kommen. Doch Kupferdreh ist eiskalt vor dem Tor und kann sogar weiter auf 4:0 erhöhen.

13: Mittlerweile wird es sehr deutlich. 6:0 für Kupferdreh-Byfang.

Spiel 1: TGD Essen West - Tusem Essen 1:2 1. Tusem führt früh . Der Schuss in die lange Ecke ist unhaltbar.

6. Im Duell der Bezirksligisten kann Tusem erhöhen.

9. Essen-West hat die Spielkontrolle, aber Tusem die besseren Chancen.

12. Drei Minuten noch zu spielen. Ob die TGD hier noch einmal rankommen kann ?

14: Anschlusstreffer! 1. Minute noch zu spielen.

9:20 Uhr: Die Halle füllt sich langsam. Gleich geht es los mit dem ersten Spiel.

9:10 Uhr: Das besondere an den Stadtmeisterschaften: Nahezu alle Essener Teams von der Freizeitliga bis hin zur Oberliga sind vertreten. Die drei teilnehmenden Oberligisten und sechs teilnehmenden Landesligisten dürfen die Qualifikationsrunde überspringen und sind in der Zwischenrunde gesetzt.

9:05 Uhr: Dieses Jahr findet der erste Tag der Vorrunde nicht wie üblich in der Sporthalle am Hallo, sondern in Bergeborbeck statt. Grund dafür, ist das Spiel der Essener Basketballer, ETB Miners.

9:00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Tag der Essener Stadtmeisterschaften. Am ersten Tag der Vorrunde spielen insgesamt 24 Mannschaften in 6 Gruppen um das Weiterkommen. Wir berichten den ganzen Tag live !