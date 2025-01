Der erste Turniertag der Essener Stadtmeisterschaften. Diese Teams sind schon weiter, diese Mannschaften wollen sich noch qualifizieren: Der Liveticker zur Vorrunde.

20:15 Uhr: Diese Teams sind sicher weiter: Fortuna Bredeney, Tusem Essen, TGD Essen West, Sportfreunde Katernberg, SV Leithe, Juspo Essen-West, FSV Kettwig, DKSV Helene Essen, SV Burgaltendorf, Fatihspor Essen, Türkiyemspor Essen, VfB Frohnhausen Spiel 36: Heisinger SV - Türkiyemspor Essen 1. Das letzte Spiel des Abends: Für beide Mannschaften geht es auch in dieser Partie noch um das weiterkommen.

2. Türkiyemspor geht in Führung.

3: Türkiyemspor zeigt von Anfang an, dass sie Gruppenerster werden wollen. Es steht 0:2.

6. Heisingen stand jetzt ausgeschieden. Aber die Mannschaft gibt nicht auf und verkürzt auf 1:2.

7. Türkiyemspor eiskalt. Die zwei Tore Führung wieder ausgebaut.

9. Zwischenstand: 3:4

12. Heisingen kämpft und versucht alles. Der Anschlusstreffer.

15-. Türkiyemspor gewinnt !

14. Der Torwart von Türkiyemspor hält das Unentschieden fest.

14. Letzte Minute. Verletzungsunterbrechung.

13. Zwei Minuten sind noch zu spielen. Gewinnt Heißingen ist Türkiyemspor raus.

Spiel 35: VfB Frohnhausen - RuWa Dellwig 5:3 2. Auch diese Partie ist vonm Bedeutung. Beide teams haben noch beste Chancen auf ein Weiterkommen.

3. Beide Mannschaften zu Beginn zurückhaltend.

5. Durch ein Eigentor die Führung für Frohnhausen.

6. Der Ausgleich. Dellwig braucht einen Sieg, um noch Hoffnungen auf ein Weiterkommen zu pflegen.

8. So wird es schwierig. Frohnhausen geht erneut in Führung.

9. Da ist die schnelle Antwort. Dellwig gleicht wieder aus.- Es ist inzwischen ein hin und her.

11. Frohnhausen wieder vorne. Ob Dellwig die erneute Antwort gelingt ?

13. Ja da ist die Antwort. Der erneute Ausgleich. Doch im Gegenzug wieder Frohnhausen mit der Führung.

14. Das ist wohl die Entscheidung. Frohnhausen erhöht die Führung auf 5:3.

Spiel 34: Fatihspor Essen - Alemannia Essen 2:2

1. Es ist das Duell in Gruppe 5. Fatihspor und Alemania treffen im letzten Spiel mit jeweils drei Punkten aufeinander. bei einem Unentschieden, hätte Fatihspor die bessere Tordifferenz.

2. Fatihspor ist zu Beginn die bessere Mannschaft und möchte früh das Spiel in eine Richtung lenken.

3. Zeitstrafe Alemania Essen. Kann Fatihspor dadurch in Führung gehen ?

5. Da ist die Führung. Ein schöner Schuss in die lange Ecke.

6. Man merkt, wie wichtig beiden Mannschaften diese Partie ist. Es geht hin und her. Mittlerweile steht es 2:1.

7. Eine hart geführte Partie. Der Schiedsrichter hat alle Hand voll zu tun.

11. Jetzt Fatihspor in Unterzahl. Alemania braucht nopch zwei Tore. In der Halle nichts unmögliches.

12. Der Ausgleich. Hier ist noch alles möglich !!

13. Die riesen Chance für die Alemania. Im 1vs 1 vergeben.

14. Die letzte Minute läuft. Alemania Drückt auf den Siegtreffer!

15: Schluss! Unentschieden! Fatihspor ist durch die bessere Tordifferenz weiter.

Spiel 33: SV Burgaltendorf - SV Kray 04 5:0 1. Burgaltendorf ist bereits weiter . Der SV Kray mit zwei Niederlagen bereits ausgeschieden. Mal sehen, was das Spiel dennoch mit sich bringt.

5. Burgaltendorf wie erwartet Spielbestimnmend. Aber noch steht es 0:0.

11. Burgaltendorf führt mittlerweile mit 3:0. Ein überzeugender Auftritt des Gruppensiegers.

15. Schlusspfiff! Burgaltendorf gewinnt 5:0 und krönt sich verdienter Maßen zum Gruppensieger.

Spiel 32: VfB Frohnhausen - Heisinger SV 5:2

1. Heisingen kann mit einem Sieg das Weiterkommen fest machen. Frohnhausen ist bislang punktlos und muss zwingend etwas zählbares holen.

2. Heisingen bestimmt das Spielgeschehen mit viel Ballbesitz. Doch Frohnhausen nutzt einen Fehler im Aufbau und trifft zur Führung.

5. Heisingen gleicht aus. 6. Erneute Führung für Frohnhausen

7. Auch aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung führt Frohnhausen mit 3:1. Hier wird jeder gewonnene Zweikampf lautstark gefeiert.

8. Ein Duell auf Augenhöhe. Die Heisinger führen nahezu ungeschlagen die Tabelle der Kreisliga A an. Frohnhausen findet sich im Mittelfeld der Bezirksliga wieder.

10. Heisingen mit dem erneuten Anschlusstreffer. Es wird eine spannende Schlussphase.

11. Ein "Sonntagsschuss" von Frohnhausen stellt den vorherigen zwei-Tore Abstand wieder her.

12. Zeitstrafe für Heisingen. Jetzt wird es doppelt-schwer.

13. Das Ding ist durch! Frohnhausen stellt auf 5:2.

Spiel 31: Türkiyemspor Essen - RuWa Dellwig 2:2 .

3. Türkiyemspor führt. Mit einem Sieg können sie sich das frühzeitige Weiterkommen sichern. Doch, Dellwig hat was dagegen. Nach der Niederlage im ersten Spiel braucht die Mannschaft mindestens einen Punkt.

6. Da ist der Ausgleich! Eine echte " Fackel" aus der dritten Reihe, die oben im ECK einschlägt.

9. Türkiyemspor ist die bessere Mannschaft. Aber der Ball landet nicht im Netz. Dellwig dagegen versucht es mit Kontern und langen Bällen.

12. Und genau da ist so ein Konter. Dellwig führt. Doch im Gegenzug gleicht Türkiyemspor aus.

15. Schluss! Es bleibt beim Remis.

Spiel 30: SV Burgaltendorf - Fatihspor Essen 2:1 .

1. Das Duell der Bezirksligisten. Fatihspor steht nach der Auftaktniederlage unter Zugzwang, geht hier aber früh in Führung.

4. Ausgleich vopn Burgaltendorf. Wenn die Jungs aus dem Essener-Süden ins Spiel kommen, sind sie nur schwer zu stoppen.

8. Viele Torchancen in dieser Partie. Beide Torhüter haben ordentlich etwas zu tun.

10. Weiter steht es 1:1. Einen Gewinner kann man hier noch nicht erahnen. Beide Mannschaften schenken sich garnichts.

12. Die Burgaltendrofer wollen mit einem zweiten Sieg das Weiterkommen klar machen. Fatihspor will die ersten Punkte!

13. Burgaltendorf führt!

14. 1 Minute noch auf der Uhr. Schafft Fatihspor den Ausgleich ?

15. Nein, es bleibt beim 2:1.

Spiel 29: : Alemannia Essen - SV Kray 04 4:2 .

3. 1:0 für die Alemania. Mal wieder ein gutes Fußballspiel. Es geht mit Tempo von Strafraum zu Strafraum.

13. Mittlerweile ist das Spiel entschieden. Die Alemania führt mit 4:1.

15. Dann ist Schluss. Die Partie endet 4:2

Spiel 28: RuWa Dellwig - Heisinger SV 0:5.

3: Erneut eine umgekämpfte Partie. Dellweig spielt sehr körperbetont. Es steht 0:0.

6. Es kommt kein wirklicher Spielfluss auf. Immer wieder ist das Spiel unterbrochen.

8. Slapstick-EIgentor bringt Heisingen in Führung.

11. Mittlerweile wird es deutlich. Es steht 0:3.

12. Eine Zeitstrafe und eine Rote Karte für Dellwig. Meckern und Ball in das Gesicht werfen...

12. Rein Fußballerisch ist die Partie entschieden . Heisingen führt mit 5:0.

15. Das Spiel ist aus. Heisingen gewinnt mit 5:0.

Spiel 27: SV Türkiyemspor Essen - VfB Frohnhausen 2:1 .

2: Türkiyemspor führt bereits 1:0

6. hitziges Duell. Beide Mannschaften führen die Zweikämpfe hart.

8. Bezirksligist Frohnhausen wird immer besser. Nur noch eine Frage der Zeit, bis das Team ausgleicht.

9. Ein nicht gegebener Elfmeter sorgt bei Frohnhausen für unmut. Für das wehhemente Meckern gibt es eine zwei-Minütige Zeitstrafe.

11. Nächste Zeitsrafe für Frohnhausen. Ein hartes Foul, für das es auch schon Rot gegeben hat.

13. Nächste heikle Szene. Es steht 2:0 für Türkiyemspor. Frohnhausen will ein Foulspiel gesehen haben.

14. Anschlusstreffer Frohnhausen. 1 Minute noch !

15. Das Spiel ist aus. Es bleibt beim 2:1. Die Frohnhauser sind außer sich und beschweren sich beim Schiedsrichter .

17:50 Uhr: Die Halle platzt übrigens aus allen Nähten. Teilweise stehen die Leute oben in mehreren Reihen.

Spiel 26: SV Kray 04 - Fatihspor Essen 1:4.

1.Kreisliga C gegen Bezirksliga. Mal sehen, ob dieser Unterschied auch auf dem Platz zu erkennen ist.

5. Fatihspor führt und domniniert. Aber bei dem engen Spielstand ist noch alles offen.

7. Die Krayer werfen sich in jeden Ball hinein , liegen nun aber mit zwei Toren zurück.

9. Fatihspor hat das Spiel im Griff, führt aber weiterhin nur mit zwei Toren.

14. Weiterhion 1:3. Kray muss jetzt treffen!

15.. Der Endstand: 1:4

Spiel 25: Alemania Essen - SV Burgaltendorf 2:6

1. Alles wieder auf null. Sowohl Kreisliga A Mannschaft Alemania Essen als auch Bezirksligist Burgaltendorf wollen weiterkommen. Bislang steht es in einer ausgeglichenen Partie 0:0

3. Torwartfehler eiskalt ausgenutzt. Burgaltendorf führt!

8. Ein wunderschöner Spielzug führt zum 2:0. Eine hohe direkt Kombination über 20 Meter findet ihren Abschluss im Tor.

13. Mittlerweile steht es 2:5. Man erkennt die technische Qualität von Burgaltendorf. Aber die Alemania hält dagegen und findet immer wieder einzelne Lücken.

15. Endergebniss= 2:6

17:15 Uhr: Um 17:30 geht es mit den Gruppen fünf und sechs weiter! Wir tickern weiterhin live.

17:00 Uhr: Diese Teams sind bereits weiter: Fortuna Bredeney, Tusem Essen, TGD Essen West, Sportfreunde Katernberg, SV Leithe, Juspo Essen-West, FSV Kettwig, DKSV Helene Essen. Noch vier Mannschaften in Gruppe fünf und sechs kämpfen heute Abend um das Weiterkommen.

Die Platzierung in Gruppe 3, ein echtes Kopf an Kopf rennen. Der DKSV und Frintrop waren punktgleich und hatten ebenfalls die gleiche Tordifferenz. Am Ende schoss der DKSV insgesamt ein Tor mehr und sicherte sich so das Weiterkommen.

Spiel 24: SV Leithe - ASV Heisingen 3:1 .

5. Der ASV Heisingen führt. Nach einem wunderschönen Steckpass muss der Angreifer nur noch einschieben.

9. Mittlerweile der Ausgleich.

11. Leithe führt mit 3:1. Stand jetzt: Gruppensieger

15. Ende ! 3:1

Spiel 23: Juspo Essen-West - Juspo Altenessen 6:2 .

2. Beide Mannschaften bislang mit drei Punkten. Es geht ihn diesem direkten Duell um den Einzug in die nächste Runde.

4. Juspo Essen-West geht in Führung.

5. 2:0. Altenessen macht kein schlechtes Spiel. Hat aber in einer 1vs 1 Situation eben den Ausgleich verpasst. Essen-West bestraft das ganze sofort.

8. Mittlerweile wird es zimnelich deutlich. Juspo Essen-West führt nach 8 Minuten mit 4:0.

10. Es kommt immer dicker für Juspo Altenessen. Wegen eines harten Fouls gibt es eine Zeitstrafe. Für das anschließende Meckern, die rote Karte. Altenessen jetzt drei Minuten in Unterzahl.

12. In Unterzahl kommt Juspo Altenessen so langsam zurück. Es steht 5:2.

15. Juspo West schlägt Juspo Altenessen mit 6:2 und sichert sich damit das Weiterkommen.

Spiel 22: SC Frintrop - Weigle House Kickers 6:0 2. Frintrop ist das bessere Team und zeigt das. Steht schon 1:0.

7. Es wird deutlich... Frintrop führt bereits mit 4:0. Und das ist vollkommen verdient. Durch einfache Kombinationen kommt das Team bis kurz vor die gegnerische Tor Linie. Dort rreicht dann meistens ein einfaches Einschieben.

10. Die Partie plätschert mittlerweile so vor sioch hin. Der Sieger der Partie ist längst bekannt und so ist es mittlerweile mehr ein enstapnnter Kick.

15. Dann ist Schluss. Frintrop gewinnt hochverdient mit 6:0 Zum Schluss wurde es nochmal wild, weil in dieser engene Gruppe auch die Tordifferenz eine Rolle spielt.

Spiel 21: DKSV Helene - FSV Kettwig 3:1 4. Der DKSV führt! Kettwig ist mittlerweile aber am Drücken. Stand jetzt, nur eine Frage der Zeit, bis Kettwig hier ausgleicht.

7. Es hat sich angedeutet und war längts überfällig: Kettwig gleicht aus.

10. Der DKSV geht wieder in Führung. Gegen Juspo hat die Mannschaft eine Führrung verspielt. Ob sie das ganze dieses mal über die Zeiot bringen können ?

12. Drei Minuten noch zu gehen. Kettwig mit Spielkontrolle. Helene durch ein heftiges Fopul nun zwei Minuten in Unterzahl.

14. In Unterzahl villeicht die Entscheidung. Der DKSV erhöht auf 3:1. 15. Schluss ! Der DKSV Helene gewinnt mit 3:1.

Spiel 20: Juspo Altenessen - SV Leithe 0:6. 1. Leithe geht früh in Führung

3. Leute ist dominant und erhöht auf 2:0. Für Juspo Altenessen ist das Spiel zurzeit zu schnell. Die Fehlpassquote ist dementsprechend.

7. Juspo Altenessen wird . Doch der groß gewachsene Torwart von Leithe verhindert jeden Einschlag.

10. Juspo ist gefährlich, belohnt sich aber nicht. Im Gegenzug ist Leithe eiskalt und erhöht nach einem Konter auf 4:0.

15. Juspo Altenessen verlier die Partie am Ende deutlich mit 6:0 Spiel 19: ASV Heisingen - Juspo Altenessen 0:4

2. Beide Teams in ihrem ersten Spiel ohne Erfolg. Könnte also ein wegweisendes Duell sein. Bislang 0:0.

5. Ausgegleichenes Duell. Juspo Altenessen führt allerdings mittlerweile.

7. Der ASV mit mehr Ballbesitz. Dafür ist Juspo deutlich gefährlicher. Steht weiterhin nur 0:1. Alles noch möglich in dieser Partie.

10. Juspo erhöht auf 2:0. Der ASV muss jetzt gleich aufmachen.

15. Das wars! Der ASV wird nicht mehr gefährlich und verliert am Ende mit 4:0

Spiel 18: DKSV Helene - SC Frintrop . 3:5

3. Der DKSV führt mit 2:0. Das ist durchaus überraschend. Aber zwei Kontertore sorgen für die Führung.

5. Mal wieder ein sehr umkämpftes Spiel. Zwei Zeitstrafen gab es bereits. Insgesamt ist es aber erst das zweite Spiel. Sonst bislang ein sehr fairer Tag.

7. Weiterhin gehtbes hitzig zur Sache. Der DKSV spielt logischerweise auf Zeit. Mittlerweile gab es allerdings sogar den Ausgleich.

10. Frintrop dreht das Spiel. Es steht 2:4.

12. Partie ist immer noch offen. Helene braucht zwei Tore. In der Halle, in der Zeit nichts unmögliches.

15. In einem umkämpften Spiel gewinnt Frintrop mit 5:3

Spiel 17: Weigle House Kickers - FSV Kettwig 0:7

2. Kettwig führt. Schöner Volleyschuss aus sechs Metern.

5. Kettwig kontrolliert das Spiel und führt mittlerweile mit 2:0. Die Weigle House Kickers sind mutig, belohnen sich aber nicht.

8: Gleiches Bild, wie schon das gesamte Spiel über. Kettwig ist dominant, kann das Spiel aber nicht endgültig entscheiden. So bleibt es beim 0:2.

11: Mittlerweile steht es 5:0 für Kettwig. Das Spiel ist entschieden.

15. Dann ist Schluss. Kettwig gewinnt verdient mit 7:0.

Spiel 16: Juspo Altenessen - SV Leithe 1:6 .

2. Leithe führt.

5. Ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften spielen zielstrebig nach vorne. Weiterhin 0:1.

7: Ausgleich durch einen Freistoß.

10. Leithe führt mit 4:1. Juspo Altenessen wird mittlerweile ausgespielt.

15: Schluss ! Leithe gewinnt mit 6:1.

Spiel 15: ASV Heisingen - Juspo Essen West 1:5

2. Wenige Torraumszenen bislang. Steht hier noch 0:0.

5. Da ist das 1:0 für Juspo. Schön zurückgelegt und dann ins Eck eingeschoben.

7.Der ASV gleicht aus und will jetzt mehr.

10. Juspo führt mittlerweile mit 3:1.

12. Offene Schlussphase!

15. Schluss. Juspo Essen-West gewinnt mit 5:1

Spiel 14: FSV Kettwig - SC Frintrop 3:0

3: Ausgeglichenes Spiel bislang. Es steht 0:0.

6: Weiter 0:0 Beide Teams schenken sich nichts.

9: Kettwig führt. Aber hier ist noch alles offen.

11: Fehler von Frintrop. Kettwig führt 2:0.

15: Schluss! Kettwig gewinnt mit 3:0

Spiel 13: Weigle House Kickers - DKSV Helene 1:6

3. Der Kreisligist A macht hier von Anfang an klar, wer der Favorit ist. Nach drei Minuten steht es schon 0:4

5: Es geht hin und her. Aber der DKSV ist überlegend und führt weiterhin deutlich.

10: Der DKSV lässt es ruhiger angehen und wird fahrlässig. Tor und mehrere Chancen für die Weigle House Kickers.

13: Mittlerweile ein munteres Spiel. Beide teams spielen nach vorne und kommen schnell zum Abschluss.

15: Dann ist Schluss! Helene setzt sich mit 6:1 durch.

13:25 Es geht weiter mit den Gruppen fünf und sechs. Wir tickern weiterhin live aus der Halle! Den Start machen die Weigle House Kickers gegen die DKSV Helene.

13:15: Kurze Pause, gleich geht es mit den nächsten Gruppen weiter.

13:00 Diese Teams sind bereits weiter: Fortuna Bredeney, Sportfreunde Katernberg, Tusem Essen, TGD Essen-West

13:00 Alle Ergebnisse und Tabellen findet ihr auf unserer Website: [url] reviersport.de/pokal/hallenstadtmeisterschaft_essen-ergebnisse.html[/url]

Spiel 12: TC Freisenbruch - VFL Kupferdreh 3:0 1. Freisenbruch führt früh mit 2:0

8. Dieses Duell entscheidet darüber, wer sich den dritten Platz sichert.

10. Kupferdreh hat die Chancen aber Freisenbruch ist eiskalt. Es steht mittlerweile 3:0.

Spiel 11: Fortuna Bredeney - DJK Sportfreunde Katernberg 2:3

1. Spitzenspiel in Gruppe 2: Wer sichert sich den Gruppensieg? Bredeney legt vor und führt früh.

3. Bredeney presst früh und versucht das Aufbau Spiel der Katernberger zu unterbinden.

5. Katernberg wirkt gegen die kompakten Bredeneyer einStück weit ideenlos. Bislang gab es nur Fernschüsse.

6. Jetzt mal zwei schöne Spielzüge und plötzlich steht es 2:2

8: Zwei Minuten Zeitstrafe für einen Katernberger Spieler. Es ist das erste mal an diesem Morgen.

10: Ein ziemlichen heißes und umkämpftes Spiel. Beide Mannschaften schenken sich, obwohl sie sicher weiter sind garnichts.

12: Nächste Zeitstrafe für Katernberg.

Spiel 10: Wacker Bergeborbeck - TGD Essen-West 0:8

2. Die TGD führt früh. Gewinnen Sie, sind sie gemeinsam mit Tusem in der nächsten Runde.

5. Die TGD wie erwartet Spielbestimmend und absolut dominant. Es steht mittlerweile 0:4

9. Es wird mal wieder deutlich. Bergeborbeck, die hier quasi ein Heimspiel haben, schluckten jedes Spiel mindestens sechs Gegentore.

11: Logischerweise frustriert zeigen sich die Jungs aus Bergeborbeck. Es ist erneut ein Spiel auf ein Tor. Ein Lichtblick ist dabei definitiv der Torwart von Bergeborbeck. Dieser sorgt mit mehreren starken Paraden dafür, dass es „ nur“ 0:7 steht.

Spiel 9: Tusem Essen - SG Kupferdreh Byfang 4:0

1. Der Bezirksligist führt früh mit 2:0

5. Kupferdreh braucht Punkte um Sicher weiter zu sein. Bislang führt Tusem hier allerdings sehr souverän.

9. Mittlerweile das 3:0. Tusem ist stark überliegend und wird diese Gruppe auch verdient auf Platz 1 beenden.

11. Noch knapp vier Minuten zu gehen und Kupferdreh wirft alles nach vorne. Müssen sie auch! Hinten werden jetzt Räume frei, die Tusem nutzen kann.

14. Genau das machen sieb auch. Ein Konter und die Partie ist endgültig entschieden. Tusem führt mit 4:0.

Spiel 8: Fortuna Bredeney - TC Freisenbruch 4:0

1. Auch Bredeney kann mit einem Sieg das Weiterkommen bereits perfekt machen. Dafür muss das Spiel aber erstmal gewonnen werden.

4. Bredeney führt durch einen Fernschuss mit 1:0

8: Freisenbruch wehrt sich aber Bredeney führt verdient.

10. Zwischenstand: 3:0 Freisenbruch muss mutiger werden um hier noch zum Anschluss zu kommen.

Spiel 7: VfL Kupferdreh - Sportfreunde Katernberg 0:11

2. Das Duell: Kreisliga C gegen Bezirksliga. Nach der 0:9 Klatsche geht es für Kupferdreh darum, hier die ersten Punkte zu holen. Katernberg möchte mit einem Sieg natürlich das Weiterkommen perfekt machen.

7. Kupferdreh hält gut mit. Liegt aber mittlerweile zurück.

9. Kupferdreh scheint wieder einbrechen. Binnen 2 Minuten bekommt das Team vier Gegentore. Der Zwischenstand: 0:5

14. Der Liga-Unterschied ist mittlweile doc deutlich zu spüren. Katernberg führt mit 10:0

Spiel 6: Tusem Essen - Wacker Bergeborbeck 7:2

2. Tusem führt früh. Der Bezirksligist lässt von Anfang an keine Zweifel aufkommen, wer in dieser Partie der Favorit ist.

6. Anschlusstreffer Bergeborbeck. Es steht nur noch 2:1 für Tusem. Die Jungs von der Margarethenhöhe sind in den letzten Minuten passiver geworden.

9. Tusem hat den Schalter wieder umgelegt. Es steht mittlerweile 5:1 für den Bezirksligisten.

Spiel 5: TGD Essen-West - Kupferdreh Byfang 2:1

2. Essen-West gibt hier zu Beginn den Ton an. Die Mannschaft von Dietmar Krause hat das Auftaktspiel verloren und steigt somit ein Stück weit unter Zugzwang.

6.Ein umkämpftes Spiel. Es steht weiterhin 0:0.

9.Die TGD wird besser und ist die Torgefährlichere Mannschaft. Es fehlt die Genauigkeit beim Abschluss.

11. Doch Kupferdreh hält dagegen und führt mittlerweile mit 1:0.

13. Ob die TGD hier noch zum Ausgleich kommt? Gerade eben, gab es die Riesen-Chance. Doch Kupferdreh im Aluminium Glück.

14. Foulelfmeter gegen Kupferdreh. Essen-West kommt aus neun Metern zum Ausgleich.

15. Ein Eigentor dreht das Spiel. Die TGD führt plötzlich.

10:30 Uhr Die Halle ist übrigens schon am Morgen gut gefüllt. Viele der Besucher müssen in der Ausweichhalle schon stehen.

Spiel 4: Sportfreunde Katernberg - TC Freisenbruch 7:1 3. Ziemlich viel Wirbel um einen Wechselfehler. Am Ende geht es mit einer Verwarnung weiter.

5. Die Sportfreunde Katernberg spielen in der Bezirksliga. Der TC Freisenbruch. Dieser Liga-Unterschied ist bislang noch nicht so deutlich zu erkennen.

8. Mittlerweile 2:0 für Katernberg.

11. Katernberg führt mit 3:1. Eine spannende Partie, bei der es ständig von Tor zu Tor geht. Beide Mannschaften spielen sehr offensiv, sind dafür hin

14. Mittlerweile ist auch dieses Spiel ziemlich klar. Katernberg führt mit 6:1.

Spiel 3: VfL Kupferdreh - Fortuna Bredeney 0:9

1. Bredeney von Anfang an überlegend und mit den ersten zwei Großchancen. Das Aluminium verhindert die Führung.

2: Jetzt das 1:0 für Bredeney. Der VfL war bislang noch nicht mit dem Ball in der gegnerischen Hälfte.

6. Kupferdreh spielte in der Kreisliga C . Bredeney in der Kreisliga A. Dieser Unterschied ist auch zu erkennen. Bredeney hat mittlerweile auf 3:0 erhöht.

10. Kupferdreh immer noch ohne Torschuss. Bredeney hat auf 5:0 erhöht.

14: Bislang das deutlichste Spiel. Bredeney ist überlegen und gewinnt mit 9:0.

Spiel 2: SG Kupferdreh-Byfang - Wacker Bergeborbeck. 6:0

1. Kupferdreh führt. Bergeborbeck schafft es im Gegenzug nicht den Ausgleich zu erzielen.

4. Kupferdreh erhöht. Insgesamt eine ausgeglichene Partie.

6. Kupferdreh führt mittlerweile 3:0. Mittlerweile haben Sie das Spiel fest im Griff.

10. Bergeborbeck versucht sich zu wehren und zum Anschluss zu kommen. Doch Kupferdreh ist eiskalt vor dem Tor und kann sogar weiter auf 4:0 erhöhen.

13: Mittlerweile wird es sehr deutlich. 6:0 für Kupferdreh-Byfang.

Spiel 1: TGD Essen West - Tusem Essen 1:2 1. Tusem führt früh . Der Schuss in die lange Ecke ist unhaltbar.

6. Im Duell der Bezirksligisten kann Tusem erhöhen.

9. Essen-West hat die Spielkontrolle, aber Tusem die besseren Chancen.

12. Drei Minuten noch zu spielen. Ob die TGD hier noch einmal rankommen kann ?

14: Anschlusstreffer! 1. Minute noch zu spielen.

9:20 Uhr: Die Halle füllt sich langsam. Gleich geht es los mit dem ersten Spiel.

9:10 Uhr: Das besondere an den Stadtmeisterschaften: Nahezu alle Essener Teams von der Freizeitliga bis hin zur Oberliga sind vertreten. Die drei teilnehmenden Oberligisten und sechs teilnehmenden Landesligisten dürfen die Qualifikationsrunde überspringen und sind in der Zwischenrunde gesetzt.

9:05 Uhr: Dieses Jahr findet der erste Tag der Vorrunde nicht wie üblich in der Sporthalle am Hallo, sondern in Bergeborbeck statt. Grund dafür, ist das Spiel der Essener Basketballer, ETB Miners.

9:00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Tag der Essener Stadtmeisterschaften. Am ersten Tag der Vorrunde spielen insgesamt 24 Mannschaften in 6 Gruppen um das Weiterkommen. Wir berichten den ganzen Tag live !