Mitternachtscup: Alles über Teilnehmer, Vorverkauf, Favoriten

Der Mitternachtscup in Herten ist im Amateurfußball im Kreis Recklinghausen eine Institution. Bald ist es wieder soweit.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Ein untrügliches Zeichen, dass der Mitternachtscup vor der Tür steht. So ist es auch in diesem Jahr.

Traditionsgemäß treffen sich die Amateurklubs aus dem Kreis Recklinghausen und der näheren Umgebung in Herten zwischen Weihnachten und Sylvester in der Rosa-Parcs-Schule zum Fußball und Feiern. Das Turnier findet diesmal am 28.12.24 statt.

Der erste Anstoß ist um 18 Uhr. Gegen Mitternacht steht der Sieger dann fest. Danach geht es zur legendären dritten Halbzeit. Bis in die frühen Morgenstunden feiern dann Spieler und die 1.000 Zuschauer in der bei den vergangenen Turnieren stets ausverkauften Halle.

Auch in diesem Jahr rechnet Organisator Thorsten Gringel wieder mit einem vollen Haus. Wer sich ein Ticket sichern möchte, sollte also schnell sein. Denn der Vorverkauf für den 17. Kick-mit-Staffel & Engbert-Mitternachtscup, wie das Turnier offiziell heißt, startet in der kommenden Woche. Ab dem 2.12.24 sind Karten zum Preis von 10 Euro (Abendkasse 12 Euro) an den Vorverkaufsstellen Dorka Tabak Lotto Herten (IQOS), Süder Markt 5, 45699 Herten und Teamsport Philipp, Am Stadion 30, 45659 Recklinghausen erhältlich.

Auch über die beiden Vorjahresfinalisten SSV Buer und SpVgg Erkenschwick sind Tickets erhältlich. Wer es bequem mag, der schreibt einfach eine Mail an mitternachtscup@gmx.de. Die gewünschte Anzahl an Karten wird nach Überweisung des Betrages (zzgl. Porto) direkt an den Käufer nach Hause versandt. Per E-Mail kann ab sofort bestellt werden. Die E-Mail-Bestellung ist letztmalig am 24.12.2024 möglich, ansonsten kann eine rechtzeitige Postzustellung nicht gewährleistet werden. Der Vorverkauf in den Vorverkaufsstellen endet am 28.12.2024.

Auch das Teilnehmerfeld und die Gruppeneinteilung stehen bereits fest:

In der Gruppe A spielen:

SSV Buer

SV Dorsten-Hardt

DSC Wanne-Eickel

SV Vestia Disteln

In der Gruppe B spielen:

SV Schermbeck 2000

SV Wacker Obercastrop

TuS Haltern

DJK SpVgg Herten

In der Gruppe C spielen:

SpVgg Erkenschwick

SV Wanne 11

FC Marl

BWW Langenbochum

Das Eröffmungsspiel bestreiten die Landesligisten SSV Buer als Titelverteidiger und der SV Dorsten-Hardt. Im vergangenen Jahr gewann Buer das Endspiel gegen den Oberligisten SpVgg Erkenschwick in einem dramatischen Finale mit 3:2 nach Neunmeterschießen.

Nach dem Ende der Partie hatte es 2:2 gestanden. Dann verschossen nacheinander alle Schützen beider Vereine. Erst mit dem letzten Versuch traf die SSV Buer und holte somit den Pokal nach Gelsenkirchen. Beide Vereine zählen auch 2024 wieder zu den Favoriten.