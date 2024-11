Die SF Niederwenigern sind Titelverteidiger bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft. Alle Informationen zum Termin und den Preisen 2025.

Wenn die Essener Hallenstadtmeisterschaft am 04. Januar startet, dann geht der Hattinger Oberligist SF Niederwenigern, der aber dem Essener Fußballkreis angehört, als Titelverteidiger ins Rennen. Das Team von Trainer Marcel Kraushaar konnte bei der vergangenen Hallenrunde sowohl in Hattingen als auch in Essen den Titel mit nach Hause nehmen.

In diesem Jahr werden die Sportfreunde wie auch die anderen beiden Oberligisten SpVg Schonnebeck und ETB SW Essen erneut gesetzt sein. Das Gleiche trifft auf die sechs Landesligisten DJK Adler Union Frintrop, SG Essen-Schönebeck, FC Kray, FC Blau-Gelb Überruhr, SpVgg Steele und ESC Rellinghausen zu. Alle neun Teams starten somit erst später ins Turnier, sobald die Zwischenrunde losgeht.

Die Zwischenrunde soll und wird definitiv wieder in der Halle am Hallo ausgetragen werden. Aktuell wahrscheinlich ist, dass das Turnier, welches am 04. Januar mit der Vorrunde startet, am Auftakttag jedoch in der Halle Bergeborbeck losgeht. Ab dem 05. Januar geht es dann in der Halle am Hallo weiter. Insgesamt nehmen 57 Vereine bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft teil.

Gar nicht dabei sein wird Rot-Weiss Essen, auch nicht mit der Zweitvertretung aus der Kreisliga A, das bestätigte Frank Kurth, der Teammanager von RWE II, der WAZ - hier sprach er auch über die Gründe für die Absage.

Die Auslosung sowie die genauen Zeiten sollen bald festgelegt werden, wie Mit-Organisator Günther Oberholz auf Anfrage dieser Redaktion sagte. Klar sind schon die Eintrittspreise: Erwachsene (einschließlich Rentner) zahlen 5 Euro, Frauen, Schwerbehinderte und Jugendliche ab 16 Jahren 3 Euro. Schiedsrichter (mit gültigem Ausweis) und Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt.

Die Kosten für Bier und Wurst sind noch offen und werden später bekanntgegeben.