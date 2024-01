Halle Bochum: So erklärt der Trainer des Überraschungsfinalisten den Erfolg

Der Bezirksligist FC Neuruhrort ist die Überraschungsmannschaft der Bochumer Hallenstadtmeisterschaft. Das Team von René Ziarna unterlag zwar im Finale, warf im Halbfinale aber Vorjahressieger Wiemelhausen raus.

14 Punkte aus 15 Spielen, Platz 14 in der Bezirksliga und damit abstiegsbedroht: So liest sich die bisherige Saison-Bilanz des FC Neuruhrort.

Dementsprechend hatten wohl die Wenigsten den Wattenscheider Klub auf dem Zettel, als das Rätseln um die Finalteilnehmer der Hallenstadtmeisterschaft 2024 begann. Mit dem Erreichen des Vize-Stadtmeistertitels überraschte das Team von René Ziarna sich selbst und seinen Coach gleich mit.

"Die gesamte Story in der Halle war für uns sehr besonders. Wir haben uns vorgenommen, nach der schwierigen Hinrunde positiv in das neue Jahr zu starten, mit gutem Teamgeist und viel Spaß am Fußball. Dass wir so weit kommen, damit hätte ich nicht gerechnet", erzählt Ziarna.

Nach dem Überstehen der Wattenscheider Vorrunde konnte sich das Team auch in der Gruppenphase durchsetzen und stand damit im Halbfinale.

Dort bekam es der Bezirksligist mit dem zwei Klassen höher anzutreffenden Sieger des vergangenen Jahres, Westfalenligist Concordia Wiemelhausen, zu tun - und gewann dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit 3:2! Auch wenn anschließend das Finale mit 0:2 gegen den Landesligisten DJK TuS Hordel verloren ging - die Überraschung war bereits perfekt.

"Die Vorrunde in Wattenscheid hat bei uns schon Lust auf Mehr geweckt. Wir hatten danach noch eine Mannschaftssitzung und haben uns nochmal eingeschworen. Wir sind wieder eine richtige Truppe, das sieht man auch von Außen. Gestern haben wir uns richtig durchgekämpft und uns mit dem Halbfinaleinzug belohnt - solche Stories tragen einen dann immer weiter durch ein Tunier", schwärmt Ziarna.

Einen geheimen Matchplan, so der Trainer, habe es nicht gegeben. Hilfreich könnten aber sicher die wetterbedingten Hallentrainings im Vorfeld gewesen sein. Eine seiner Grundideen legt er im Anschluss dann doch noch offen: "Wir haben gegen Wiemelhausen, die ja der absolute Favorit waren, gesehen, dass es das A und O ist, die Hausaufgaben gegen den Ball zu machen. Da geht es gar nicht um den einen taktischen Kniff, sondern eher die Motivation, die nötigen Wege immer wieder zu gehen. Der Rest kommt dann in der Halle oft aus der Situation und da haben wir es geschafft, die ausschlaggebenden Match-Momente zu nutzen."

Über die 0:2-Finalniederlage gegen Landesligist DJK TuS Hordel ist der Coach daher auch nicht besonders traurig: "Wir sind heute stolzer Zweiter." Auch für das erspielte Preisgeld habe sich schnell eine Verwendung gefunden. "Vor dem Beginn der Feld-Vorbereitung haben wir noch einen Mannschafts-Ausflug nach Willingen geplant. Ich denke, dass davon das ein oder andere Kaltgetränk bezahlt wird", berichtet Ziarna lachend.