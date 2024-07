Mit dem Ende der EM 2024 hat auch die Fanmeile am Brandenburger Tor ausgedient. Ein übergroßes Tor wird nun abgebaut und (teuer) verkauft.

Braucht jemand noch ein Fußball-Tor? In Berlin steht derzeit eines zum Verkauf, was allerdings nicht ohne Weiteres in jeden Garten passen dürfte. Es handelt sich um ein Dekorations-Element der Fanmeile am Brandenburger Tor, auf der Millionen Menschen vier Wochen lang mit ihren Nationen mitgefiebert haben.

Nun ist die EM 2024 in Deutschland vorbei. Spanien ist mit sieben Siegen aus sieben Spielen inklusive eines 2:1-Erfolges im Finale gegen England Europameister - und das völlig verdient. Das Team von Luis de la Fuente hat das mit Abstand beste und konstanteste Turnier aller Teilnehmer gespielt, auch wenn sie nicht immer komplett sattelfest waren und gegen Deutschland auch hätten rausfliegen können. Stattdessen wurde Spanien jedoch Europameister. Die Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin wird nun, nach Ende des Turniers, abgebaut, das Areal wieder den üblichen Touristenströmen hergegeben. Bleibt die Frage: Wohin mit dem Tor?

Das zuständige Unternehmen "FSE Stahlbau" hat sich eine kreative Lösung einfallen lassen. Bei Ebay-Kleinanzeigen hat die Firma eine "Stahlkonstruktion für den Ballsport in Übergröße" inseriert. Das dazugehörige Bild verrät, dass es sich um das Tor vor dem Brandenburger Tor handelt. Das Tor ist 64 Meter breit, 23 Meter hoch und wiegt 40 Tonnen.

"Besichtigung jederzeit möglich", heißt es in der kuriosen Anzeige weiter. Klar, denn bis Freitag, 19. Juli, steht das Tor noch an seinem Platz. Dann wird es zurückgebaut und für den Abtransport vorbereitet. Wer Interesse hat, muss mit einem Preis von 180.000 Euro kalkulieren, wobei das Unternehmen noch Verhandlungsspielraum lässt. Allein für den Abtransport muss der Käufer selbst sorgen. Das Tor wird nicht verschickt, sondern ist zur Selbstabholung inseriert.

"Bei ernst gemeintem Interesse an der Konstruktion wenden Sie sich bitte direkt an uns Fläminger Stahl- und Energieelementebau GmbH", heißt es abschließend. Ob sich wirklich jemand melden wird, bleibt abzuwarten. Ein lustiges Inserat ist es jedoch allemal.