Vor dem EM-Halbfinale zwischen den Niederlanden und England lieferten sich Anhänger beider Lager in der Dortmunder Innenstadt eine Schlägerei.

Mit ihrem großen Fanmarsch sorgten die niederländischen Fans am Mittwochnachmittag für schöne und friedliche Bilder aus Dortmund. Rund 100.000 Oranje-Fans verwandelten Dortmund in eine große orangene Party. Auch etwa 25.000 Engländer sind in der Stadt.

Am Rande dieses Fanmarschs kam es allerdings auch zu schweren Ausschreitungen. Videos, die im Netz kursieren, zeigen, wie es vor der Bar "Sausalitos" in der Dortmunder Innenstadt zu einer schweren Schlägerei kommt. In der Bar hatten sich englische Fans niedergelassen, die mit den Niederländern aneinandergerieten.

Nach leichten Provokationen eskalierte die Lage schnell. Dabei wurde auch ein großer Teil des draußen positionierten Bar-Inventars in Mitleidenschaft geflogen. Tische und Gläser flogen vor allem von Seiten der Niederländer in Richtung der Engländer, die sich anschließend in die Bar zurückzogen. Auch ein Fernseher, der draußen positioniert worden war um das Spiel zu übertragen, wurde getroffen.

Polizei löst die Schlägerei auf

Anschließend versuchten die Mitarbeiter der Bar die unübersichtliche Situation zu beruhigen und zu verhindern, dass weitere Schäden entstehen. Die Niederländer gingen allerdings nach und warfen weiteres Geschirr und Mobiliar in die Bar. Wie ein Video des Portals "Ruhr24" zeigt, war nach knapp zwei Minuten die Polizei zur Stelle und ging dazwischen.

Es ist nicht die erste Schlägerei, die der Ruhrpott bei dieser EM erlebt. Schon vor dem Gruppenspiel zwischen England und Serbien in Gelsenkirchen krachte es gewaltig. Auch damals flogen unter anderem Stühle durch die Luft, auch Scheiben gingen zu Bruch.

Bleibt zu hoffen, dass der Abend im weiteren Verlauf ruhig bleibt und der Fokus fortan auf dem Sportlichen liegt. Ab 21 Uhr treffen die Niederländer und die Engländer im Dortmunder Westfalenstadion aufeinander. Gesucht wird der Gegner Spaniens für das Finale am kommenden Sonntag in Berlin.