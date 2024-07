Das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien sorgt weiter für Diskussionen. Ein Fan startete nun eine Petition - der Anklang ist riesig.

Auf der Seite change.org lassen sich eine Vielzahl von Petitionen finden. Da geht es mal um den Erhalt einer Kultureinrichtung, oder auch um die Umbenennung der Richard-Wagner-Straße in Köln. Die Erfolgsaussichten solcher meist privat angestoßenen Erhebungen schwanken stark.

Aber nicht nur im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich lassen sich diese Petitionen verordnen, auch der Sport ist häufig Ziel - etwa wie beim Bestreben, den Song "Major Tom" von Peter Schilling als Torhymne der deutschen Nationalhymne einzuführen. Wie das ausging, ist bekannt.

Im Nachgang des Viertelfinal-Spiels bei der Europameisterschaft 2024 zwischen Deutschland und Spanien (1:2 n.V.) ist nun eine neue Petition gestartet worden. Der Titel: "Wiederholung des Viertelfinale Spanien gegen Deutschland aufgrund der Fehlentscheidungen." Der Nutzer Erik V hatte sie schon am Freitagabend ins Leben gerufen.

Seine Begründung liest sich - im Wortlaut - folgendermaßen: "In der 106' Minute wurde ein klarer Handelfmeter, indem Cucurella mit ausgestrecktem Arm eine klare Torchance verhindert, nicht gegeben. Der Schiedsrichter Anthony Taylor hat das Spiel weiterlaufen lassen und der VAR hat aus unerklärlichen Gründen auch nicht eingegriffen. Und dies war nur eine der vielen Fehlentscheidungen. In der 77' Minute wurde Niklas Füllkrug nach einer flachen Hereingabe von Florian Wirtz von Nacho klar gehalten, was ihn zum Fall gebracht hat und ganz klar am Abschluss gehindert hat. Diese zwei klar genannten Fehlentscheidungen waren ganz klar spielentscheidend und hätten das Spiel verändert. Aufgrund dessen bin ich der Meinung, dass das Spiel wiederholt werden sollte. Wenn sie auch dieser Meinung sind, unterschreiben sie bitte diese Petition und machen ihre Mitmenschen auf diese Petition aufmerksam."

Nagelsmann hat wenig Hoffnung

Was viele am Freitagabend schon vor den Fernsehern und im Stadion forderten, kommt auch noch zwei Tage später gut an: Bereits über 300.000 Menschen haben auf der Seite ihre Unterstützung für diesen Antrag. Allein am Sonntag (Stand 9.45 Uhr) haben 292.229 Personen ihre virtuelle Unterschrift unter die Petition gesetzt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Erik V und seine hunderttausend Gleichdenkende Erfolg mit ihrem Anliegen bei der Uefa haben, dürfte relativ gering sein - wenn nicht sogar bei null liegen. Denn schon Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte am Samstag mit der Szene abgeschlossen. „Ich glaube, ein Wiederholungsspiel kriegen wir nicht“, sagte er. Er und das Team hätten „unterschiedliche Infos bekommen, warum es nicht (vom Videoschiedsrichter) angeguckt wurde. So ganz valide ist es nicht, am Ende ist es aber müßig, darüber zu diskutieren.“