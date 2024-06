Der Frust ist groß bei Dänemark. Gegen Deutschland gab es ein 0:2 und das Aus im EM-Achtelfinale - doch es hätte auch ganz anders kommen können.

Was waren das für bittere Minuten für Dänemarks Joachim Andersen. Beim Stand von 0:0 gegen Deutschland schoss der Defensivmann sein Land in der 48. Minute in Führung - vermeintlich. Der Videoschiedsrichter kassierte den Treffer wegen einer Abseitsstellung des ehemaligen Dortmunders Thomas Delaney ein.

Drei Minuten später dann auf der Gegenseite: David Raum flankt, trifft Andersens Hand, wieder VAR, Elfmeter. Kai Havertz trifft, Deutschland führt. Am Ende stehen ein 2:0-Sieg und ein wütender Dänemark-Trainer Kasper Hjulmand.

"Ich habe echt genug von dieser lächerlichen Handregel. Wir können nicht erwarten, dass unsere Verteidiger mit den Händen auf dem Rücken laufen. Er ist normal gelaufen", sagte der ehemalige Trainer des 1. FSV Mainz 05.

Auch über Delaneys Abseitsstellung, die letztlich korrekt, aber absolut marginal war, regte er sich auf. "Es ging um einen Zentimeter. Ich habe das Foto hier auf meinem Handy. Mir wurde gesagt, was die Statistik angeht, macht das keinen Sinn. So sollten wir nicht den Videoschiedsrichter benutzen. Es geht um einen Zentimeter."

Eine Abschaffung des VAR forderte Hjulmand aber nicht. "Nein, ich mag den VAR. Die Technologie ist gut für den Sport", sagte er. "Meiner Meinung nach, wenn eine Entscheidung gut ist, sollte man das vom Mond aus sehen können und es sollte nicht um ein paar Zentimeter gehen. Wenn es nur um ein paar Zentimeter geht, ist es etwas fraglich." Hjulmand ergänzte: "Ich denke auch, dass es schneller gehen sollte. Es muss einen Weg geben, das zu verbessern."

Er wünsche Deutschland für den weiteren Turnierverlauf alles Gute. Mit Blick auf die Schiedsrichterentscheidungen beim 2:0-Sieg der DFB-Elf am Samstagabend sagte er aber auch: "Meiner Meinung nach ist das nicht, wie Fußball sein sollte."

Im zweiten Halbfinale des Tages düpierte die Schweiz Titelverteidiger Italien mit 2:0 und steht gemeinsam mit Deutschland im Viertelfinale. Das Team von Julian Nagelsmann trifft entweder auf Spanien oder Georgien, während die Schweiz es mit England oder der Slowakei zu tun bekommt.