In Dortmund dominieren vor dem EM-Spiel gegen Georgien die türkischen Fans das Stadtbild. Zehntausende sollen es sein.

Statt Schwarzgelb dominierte am Dienstag in Dortmund die Farbe rot. Bis zu 80.000 Fans der türkischen Nationalmannschaft hatten sich im Vorfeld angesagt.

Viele von ihnen tauchten bereits am Vormittag die Stadt in die türkischen Landesfarben und nahmen an einem Fanmarsch zum Stadion teil. Bereits ab 13.30 Uhr setzten sich die Anhänger von der Kleppingstrasse aus in Bewegung. Der frühe Beginn ist sicher auch dem Wetter geschuldet, denn für den späteren Nachmittag sind Unwetter angesagt. Deswegen waren alle anderen Veranstaltungen im Freien abgesagt worden.

Vor dem Spiel hatten die großen Fanvereinigungen der Istanbuler Klubs aufgefordert, nicht in Trikots von Fenerbahçe, Galatasaray oder den anderen Klubs zu erscheinen, sondern eben in den Nationalfarben rot und weiß.

Viele Fans folgten dem Aufruf. Obwohl die Dortmunder Polizei im Vorfeld aufgeklärt und gewarnt hatte, dass das Zünden von Pyrotechnik in Deutschland verboten ist, wurde einiges an Rauch gezündet. „Lasst uns Dortmund rot färben“, forderten die Anhänger. Und ergänzten:

„Daher eine Bitte an alle Fans, die gegen Georgien zum Spiel kommen! Niemand soll Vereinstrikots anziehen. Jeder soll das türkische Nationaltrikot tragen oder aber zumindest ein rotes T-Shirt. Sollte unsere Mannschaft Probleme haben, dürfen wir sie nicht fallen lassen oder pfeifen. Wir pfeifen nur, wenn der Gegner am Ball ist. Lasst uns unser Team anfeuern, wenn es Hilfe braucht! Unsere Telefone holen wir nur raus, wenn Halbzeit ist. Lasst uns nicht nur zuschauen, sondern unsere Stimmbänder im Stadion lassen. Lasst uns Dortmund rot färben!“

Es waren wirklich kaum Georgier zu sehen. Ein echtes Heimspiel für die Türken. Bleibt aus Sicht von "Türkiye" nur zu hoffen, dass die Nationalmannschaft dieses türkische Fest in Dortmund auch mit drei Punkten am Abend perfekt macht.