Arda Güler und Dominik Szoboszlai werden wohl keine Freunde mehr. Nach dem 3:0-Sieg der Türkei gegen Ungarn gibt es Streit - ausgetragen via Instagram.

Im Nations-League-Rückspiel zwischen der Türkei und Ungarn lief die 39. Minute, als Arda Güler die Muskeln spielen ließ. Bedient von Oguz Aydin traf das Juwel von Real Madrid zum zwischenzeitlichen 2:0 und ebnete der Türkei den Weg in die höchste Liga A, während Ungarn nach der 0:3-Pleite nur noch B-Ligist ist.

Über zwei Spiele gesehen sicherlich verdient, schließlich hatten die Türken auch schon die erste Partie mit 3:1 gewonnen. Doch aus Gülers Tor entwickelte sich ein echter Streit mit Ungarns Kapitän Dominik Szoboszlai. Denn Güler bejubelte seinen Treffer mit einer Geste, bei der er sich den Zeigefinger auf die Lippen legte. Gerichtet war die eben an Szoboszlai, der nur genervt zusehen konnte.

Dafür holte er bei Instagram zum Gegenschlag aus. „1088“ schrieb er unter ein Bild, das die Szene zeigte. Eine Anspielung darauf, dass Güler bei Real Madrid in dieser Saison nur 1088 Minuten bekommen hat und weit weg von einem Stammplatz ist. Szoboszlai ist bei seinem Verein FC Liverpool dagegen eine feste Größe und kommt regelmäßig von Beginn an zum Einsatz.

Güler wiederum ließ auch das nicht lange auf sich sitzen und konterte am Montag mit einer Instagram-Story. Dort zeigte er die Anzeigetafel mit dem 3:0-Sieg der Türkei und den Torschützen. Auch bei Ungarn stand etwas auf der Haben-Seite: „Szoboszlai: Ein Instagram-Post.“ Eine Anspielung darauf, dass bei dem Liverpooler in den beiden Spielen gegen die Türken wenig bis nichts zusammengelaufen ist. Dazu schrieb Güler: „Dieser Kerl ist ein Witz. Reichen sechs Tore nicht, um dich zum Schweigen zu bringen?“

Szoboslai wiederum kommentierte das mit einer weiteren Anspielung auf Gülers mangelnde Einsatzzeit bei Real Madrid: „Ein Instagram-Kommentar. Einer mehr, als er Startelfeinsätze in der Liga hatte.“ Was so allerdings nicht stimmt. In der spanischen Liga stand Güler bisher sechsmal in Reals Startelf. Fakt ist: In der Champions League sind die Madrilenen noch vertreten, während der FC Liverpool bereits ausgeschieden ist. Und auch in der Nations League hat aktuell die Güler-Seite die Nase vorn.