Europameisterschaft: Diese Spiele finden bei der EM 2024 in NRW statt

Auch in NRW finden viele Spiele der EM 2024 statt. Doch welche Teams spielen wann in welchen NRW-Arenen? Wir haben für Sie die Übersicht.

Nach der für deutsche Fans enttäuschenden Fußball-WM 2022 in Katar hat die deutsche Mannschaft 2024 vor heimischem Publikum die Chance, sich gegen die besten europäischen Teams zu beweisen.

24 Nationen spielen bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland um den Titel als Europameister. Auch wenn am 14. Juni 2024 das Eröffnungsspiel in München stattfindet, werden diverse Spiele des Turniers in NRW ausgetragen. Wir zeigen in unserer Übersicht, welche NRW-Stadien bei der EM 2024 mit dabei sind:

Fußball-EM 2024: In diesen Stadien wird gespielt

BVB Stadion Dortmund (Signal Iduna Park): Die Heimspielstätte von Borussia Dortmund darf auch bei der Heim-EM 2024 nicht fehlen. Haben an regulären Bundesligaspieltagen mehr als 81.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im ehemaligen Westfalenstadion Platz, sind es bei der Europameisterschaft aber nur 61.000. Die Stehplätze werden für die EM-Spiele zu Sitzplätzen umgebaut. Vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Halbfinale werden in Dortmund ausgetragen.

In Dortmund finden sechs Spiele statt:

15. Juni, 21 Uhr: Italien - Albanien (Gruppe B)

18. Juni, 18 Uhr: Türkei - Georgien (Gruppe F)

22. Juni, 18 Uhr: Türkei - Portugal (Gruppe F)

25. Juni, 18 Uhr: Frankreich - Polen (Gruppe D)

29. Juni, 21 Uhr (Achtelfinale): Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe C

10. Juli, 21 Uhr (Halbfinale): Sieger VF3 - Sieger VF4

Düsseldorf Arena (Merkur Spiel-Arena): Auch die NRW-Landeshauptstadt ist bei der EM 2024 in Deutschland mit von der Partie. Sehen Zuschauerinnen und Zuschauer hier in der Regel die Begegnungen von Fortuna Düsseldorf, können sich Fußballfans am Rhein nun auf internationale Spiele freuen. Für etwas mehr als 46.000 Gäste bietet die Arena im Sommer 2024 Platz. Drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale werden hier ausgetragen.

Diese Spiele finden in Düsseldorf statt:

17. Juni, 21 Uhr: Österreich - Frankreich (Gruppe D)

21. Juni, 15 Uhr: Slowakei - Ukraine (Gruppe E)

24. Juni, 21 Uhr: Albanien - Spanien (Gruppe B)

1. Juli, 18 Uhr (Achtelfinale): Zweiter Gruppe D - Zweiter Gruppe E

6. Juli, 18 Uhr (Viertelfinale): Sieger AF4-Sieger AF2

Arena Auf Schalke (Veltins-Arena): Mehr als 62.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen hier an "normalen" Liga-Spieltagen lautstark die Heimspiele des FC Schalke 04. Bei schlechtem Wetter kann das Dach der Multifunktionsarena geschlossen werden. Findet hier kein Fußball statt, wird der Rasen auf eine freie Fläche hinter der Südtribüne gefahren. Die Kapazität bei der Heim-Europameisterschaft im Sommer 2024: etwas weniger als 50.000. Drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale sollen hier stattfinden.

EM 2024: Spiele in der Veltins Arena

16. Juni, 21 Uhr: Serbien - England (Gruppe C)

20. Juni, 21 Uhr: Spanien - Italien (Gruppe B)

26. Juni, 21 Uhr: Georgien - Portugal (Gruppe F)

30. Juni, 18 Uhr (Achtelfinale): Sieger Gruppe C - Dritter D/E/F

Cologne Stadium (Rheinenergie-Stadion): Über eine gute Stimmung im Stadion kann sich der 1. FC Köln bei seinen Liga-Heimspielen nicht beschweren - bei ausverkauftem Haus haben hier 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz. Zur EM 2024 muss aber auch die Arena der Geißböcke umgebaut werden - die Stehplätze fallen weg. Es bleibt damit Platz für etwas mehr als 46.000 Gäste. Hier sollen vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale gespielt werden.

Diese Spiele finden in Köln statt:

15. Juni, 15 Uhr: Ungarn - Schweiz (Gruppe A)

19. Juni, 21 Uhr: Schottland - Schweiz (Gruppe A)

22. Juni, 21 Uhr: Belgien - Rumänien (Gruppe E)

25. Juni, 21 Uhr: England - Slowenien (Gruppe C)

30. Juni, 21 Uhr (Achtelfinale): Sieger Gruppe B - Dritter A/D/E/F

Die restlichen Stadien der Heim-EM 2024

Olympiastadion in Berlin: Kapazität für 70.000 Fans, hier soll neben dem Finale noch fünfmal gespielt werden (drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale).

Frankfurt Arena (Deutsche Bank Park): Kapazität für 48.000 Fans, hier sollen vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale ausgetragen werden. Volksparkstadion in Hamburg: Kapazität für 50.000 Fans, hier sind vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale geplant.

Leipzig Stadium (Red Bull Arena): Kapazität für 46.000 Fans, hier sollen drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale gespielt werden.

Munich Football Arena (Allianz Arena): Kapazität für 66.000 Fans. Neben dem Eröffnungsspiel finden hier drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Halbfinale statt.

Stuttgart Arena (Mercedes-Benz Arena): Kapazität für 51.000 Fans, hier sollen vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale ausgetragen werden.

EM 2024: Gruppen der ersten Runde

Die Gruppen für die 24 Teams - das Turnier wird in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gespielt - wurden am 2. Dezember in der Hamburger Elbphilharmonie ausgelost. Deutschland stand als Ausrichter in Gruppe 1 und als Teilnehmer des Eröffnungsspiels am 14. Juni 2024 (Freitag, 21 Uhr) bereits zuvor fest. Das Finale der EM 2024 findet einen Monat später, am 14. Juli im Berliner Olympiastadion (21 Uhr) statt.

Gruppe A: Deutschland, Schottland, Ungarn und Schweiz

Gruppe B: Spanien, Kroatien, Italien und Albanien

Gruppe C: Slowenien, Dänemark, Serbien und England

Gruppe D: Polen, Niederlande, Österreich und Frankreich

Gruppe E: Belgien, Slowakei, Rumänien und Ukraine

Gruppe F: Türkei, Georgien, Portugal und Tschechien

Ende März 2024 haben sich die letzten drei Nationalteams über die Playoffs für die EM qualifiziert. Polen setzte sich im Elfmeterschießen gegen Wales durch, die Ukraine rang Island nieder und Georgien schlug etwas überraschend Griechenland.