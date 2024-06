Um die Europameisterschaft in Deutschland verfolgen zu können, wird so mancher kreativ. So auch ein Schotte, der seinem Sohn dieses Spektakel nicht vorenthalten will.

Es wird ein Spektakel für Schottland, so viel steht fest. Das nordeuropäische Land, das normalerweise nicht mit fußballerischen Erfolgen verwöhnt wird, nimmt an der Europameisterschaft in Deutschland teil - und darf gleich im Eröffnungsspiel gegen die DFB-Elf ran.

Das lässt so manchen Schotten nach kreativen Lösungen, um das Spiel zu besuchen oder zumindest in München zu sein, suchen. Etwa Iain Meiklejohn, der bei "X", vormals Twitter, eine E-Mail an die Schule seines Sohnes teilt. "Hi! Ich schreibe, um sie darüber zu informieren, dass mein Sohn die Schule von Donnerstag, 13. Juni, bis zum Ausscheiden Schottlands bei der Fußball-Europameisterschaft nicht besuchen wird", beginnt er.

Er bittet die Schule seines Sohnes darum, diesen für die Zeit, die Schottland bei der EM vertreten ist, vom Unterricht zu befreien. "Wir werden uns auf eine Bildungsreise durch Deutschland begeben, verschiedene Städte besuchen und die extremen emotionalen Auf und Abs, die nur ein Schottland-Fan erleben kann, untersuchen. Ich werde sicherstellen, dass mein Sohn im Gegenzug eine detaillierte Ausarbeitung verfassen wird. Auf geht's Schottland!"

Die Antwort der Schule auf diese kuriose E-Mail ist zwar nicht bekannt, dafür teilte Meiklejohn Senior am Morgen des Donnerstages, 13. Juni, ein Foto bei "X", das ihn mit seinem Sohn am Flughafen zeigt. "Los geht's", schreibt er, dazu die deutsche und schottische Flagge, sowie einen Fußball. Es scheint, als hätte er mit seiner kuriosen E-Mail tatsächlich Erfolg gehabt.

Auch wenn nur ein kleiner Teil von ihnen ins Stadion darf, wird in den EM-Tagen die unglaubliche Zahl von 200.000 schottischen Fans in Deutschland erwartet. Die Spieler spüren die Energie, sie soll beflügeln.

"Hoffentlich geben wir den Fans die Chance, die Spiele zu genießen und Teil einer schottischen Mannschaft zu sein, die Geschichte schreibt", sagte Trainer Steve Clarke. In den Tagen vor dem Eröffnungsspiel waren Fans im Schottenrock, dem Kilt, in München unterwegs, wo die Schotten am Freitag, 14. Juni, 21 Uhr die EM gegen Deutschland eröffnen werden.