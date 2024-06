Cristiano Ronaldo ist in Gütersloh! Das versetzt viele Fans in Ekstase. Kostenlose Tickets für das Portugal-Training werden astronomisch teuer.

Er ist 39 Jahre alt, hat sich mit seinem Wechsel zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien eigentlich aus dem europäischen Rampenlicht verabschiedet. Doch egal, wo der portugiesische Nationalspieler Cristiano Ronaldo auftaucht, herrscht Alarm.

So etwa in Gütersloh, wo die Portugiesen während der Europameisterschaft gastieren. Zum Training öffnen die Portugiesen die Tore des Gütersloher Heidewaldstadions für ihre Fans - und die rennen ihnen die Bude ein. Rund 6000 kostenlose Trainingstickets gibt es - und die waren in Rekordzeit vergriffen. Klar: Es dürfte schon die letzte Chance sein, Ronaldo noch einmal auf der ganz großen Bühne zu sehen.

Jetzt wird es aber richtig verrückt: Denn auf Portalen wie "EbayKleinanzeigen" werden die kostenlosen Tickets zu Mondsummen angeboten. Ein Beispiel: RevierSport loggte sich um die Mittagszeit ein, da war gerade ein Angebot online. 800 Euro auf Verhandlungsbasis für zwei Tickets, natürlich zuzüglich 4,50 Euro Versandkosten.

Es war eines der wenigen Angebote. Vor allem Gesuche dominierten die Anzeige. Als Titelbild immer wieder eingestellt: Cristiano Ronaldo. Den Anzeigen nach sind einige Fans bereit, mehrere hundert Euro für die Gratis-Tickets zu bezahlen.

Cristiano Ronaldo gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten

Ronaldo wird zu seiner sechsten Europameisterschaft antreten - und es könnte eben die letzte sein. Im Jahr 2016 wurde er mit Portugal sensationell Europameister, obwohl er im Finale gegen Frankreich verletzt ausgewechselt werden musste. Nach Verlängerung gewannen seine Portugiesen damals mit 1:0.

Neben dem Nations-League-Sieg 2019 Ronaldos einziger Titel mit der Nationalelf. Auf Vereinsebene hat der Portugiese dagegen nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt - unter anderem fünfmal die Champions League.

Ronaldo wurde zudem viermal Europas bester Torjäger und damit mit dem goldenen Schuh ausgezeichnet. Er wurde dreimal zum Weltfußballer gewählt und gewann fünfmal den Ballon d'Or. Er gilt als einer der besten Fußballspieler aller Zeiten.