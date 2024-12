Seitdem Florian Kohfeldt beim SV Darmstadt 98 als Trainer am Ruder ist, läuft es bei den Südhessen. Auf dem Rasen ist ein ehemaliger Bochumer zur zentralen Figur geworden.

Sang- und klanglos ist der SV Darmstadt 98 in der Vorsaison aus der Bundesliga abgestiegen. Auch zu Beginn der laufenden Zweitligarunde musste man sich Sorgen machen um die Südhessen. Doch seit der gebürtige Siegener Florian Kohfeldt am 7. September dieses Jahres übernommen hat, läuft es.

Nur noch eine Pleite kassierte der SV Darmstadt noch seitdem - ein 1:2 gegen den 1. FC Magdeburg Ende September. Gemeinsam mit dem 1. FC Kaiserslautern sind die Lilien das formstärkste Team in Liga zwei, betrachtet man die jüngsten fünf Spiele.

Mittlerweile sind sogar die Aufstiegsränge wieder in greifbarer Nähe. das 0:0 gegen Aufsteiger Preußen Münster zuletzt markierte allerdings einen Dämpfer. Kein Faktor war Isac Lidberg, der mit neun Treffern bester Zweitliga-Torjäger ist.

Auch Philipp Förster konnte dem Spiel mal nicht seinen Stempel aufdrücken. In der Vergangenheit war das auch schon anders. Beim SV Darmstadt 98 ist er ein absoluter Fixpunkt im Mittelfeld. Vier Tore und drei Vorlagen in acht Zweitligaspielen sind Balsam für die zuletzt geschundene Seele. Denn bei seiner vorherigen Station, beim VfL Bochum, lief es am Ende gar nicht mehr.

In der Saison 2022/23 war er noch regelmäßig zum Einsatz gekommen, erzielte in 28 Spielen drei Tore und gab neun Vorlagen. Dann aber kamen nur noch 379 Einsatzminuten, verteilt auf 13 Partien, hinzu. Scorer? Fehlanzeige.

Förster hat in den vergangenen vier Spielzeiten für den VfL Bochum und den VfB Stuttgart insgesamt 83 Partien in der 1. Bundesliga (acht Tore, elf Assists) absolviert. Für die Schwaben sowie den SV Sandhausen stand Förster zudem in 88 Zweitliga-Begegnungen auf dem Feld (zwölf Tore, zwölf Vorlagen). Weitere Stationen seiner Profi-Karriere waren Waldhof Mannheim und der 1. FC Nürnberg.

Jetzt steht er also in Darmstadt unter Vertrag und hat den SV Werder Bremen vor der Brust. Am Dienstagabend, 20:45 Uhr, will der Zweitligist den Bundesligisten aus dem DFB-Pokal werfen und für eine Überraschung sorgen. Vor allem für Kohfeldt ein besonderes Spiel. Denn es geht zu seinem Ex-Verein.