Der VfL Bochum muss im DFB-Pokal schon nach Runde eins die Segel streichen. Zweitligist SSV Jahn Regensburg sorgte für das Aus des Bundesligisten.

Wie schon in der Saison 2023/2024 ist für den VfL Bochum auch in 2024/2025 in Runde eins des DFB-Pokal Schluss.

In der vergangenen Saison scheiterte der VfL im Elfmeterschießen beim Drittligisten Arminia Bielefeld. Nun folgte das Aus beim 0:1 in Regensburg. Der SSV Jahn ist Zweitliga-Neuling.

Wir sprachen nach dem Aus des Revierklubs in Bayern mit dem 38-jährigen Bochumer Urgestein Anthony Losilla. In einer Woche startet der VfL Bochum in der Bundesliga gegen RB Leipzig.

Anthony Losilla über...

... das Aus in Regensburg: "Das ist einfach Pokal, was soll ich sagen? Wir hatten lange das Gefühl, dass wir alles unter Kontrolle haben. Dann sind wir in einer kurzen Phase weniger griffig und kassieren das 0:1. Dann wird es schwierig. Wir waren nicht mehr in der Lage das 1:1 zu machen. Wir hatten aber vorher genügend Chancen, um in Führung zu gehen."

... die Bedeutung der Niederlage im Hinblick auf die Bundesliga-Saison: "Wir haben das erste Pflichtspiel verloren, auch wenn nicht alles schlecht aussah. Aber wir sind gegen einen Zweitligisten rausgeflogen. Das ist negativ. Aber wir dürfen nicht alles negativ sehen, denn es waren viele gute Dinge dabei. Nächste Woche geht es los, da müssen wir wieder da sein. Wir haben eine gute Vorbereitung absolviert und diese wollen wir gegen Leipzig bestätigen."





... Vergleich des Ausscheidens in Bielefeld mit dem in Regensburg: "Letztes Jahr sah das anders aus. Das war ein anderes Spiel meiner Meinung nach. Da haben wir sofort zwei Gegentore kassiert. Jetzt waren wir ein Großteil des Spiels die bessere Mannschaft, nur ein Tor hat gefehlt. Wir müssen das Spiel jetzt analysieren und den Kopf freikriegen. Dann geht es in der Bundesliga schon los. Ich habe auch nach dem Spiel bei unseren Fans nur positive und aufmunternde Dinge gehört. Es muss weitergehen. Die Saison hat erst begonnen." mit gp