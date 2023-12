Hertha BSC steht im DFB-Pokal-Viertelfinale! Überragender Mann beim Sieg gegen den HSV war Fabian Reese.

Was für ein dramatisches DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV! Beide Mannschaften lieferten sich am Mittwochabend einen irren Fight - mit dem besseren Ende für die Hertha.

Der Zweitligist setzte sich vor 58.496 Fans im Olympiastadion mit 5:3 nach Elfmeterschießen durch und qualifizierte sich somit für die Runde der letzten Acht. Nach 120 Minuten stand es 3:3.

Überragender Mann auf dem Platz war Herthas Flügelflitzer Fabian Reese. Der frühere Schalker erzielte die Treffer zum 1:0 und 2:2 und bereitete dazu noch das Ausgleichstor von Jonjoe Kenny in der allerletzten Sekunde der Verlängerung mustergültig vor.

Doch damit nicht genug: Reese verwandelte zudem im Elfmeterschießen den letzten und entscheidenden Elfmeter zum Viertelfinaleinzug. Da war es keine Überraschung, dass der 26-Jährige einstimmig zum "Man of the Match" gewählt wurde.

"Das war das vielleicht außergewöhnlichste Spiel, was ich erleben durfte. Ein Spiel, für das man lebt, für das man Fußball spielt. Wir haben eindrucksvoll bewiesen, dass man bis zur letzten Sekunde dran glauben muss, egal wie klein die Chance sein mag. Wir haben das Herz auf dem Platz gelassen, wurden von den Fans gepusht", erklärte ein emotionaler Reese nach dem Abpfiff.

Der gebürtige Kieler schnappte sich anschließend den Spielball, der einen ganz besonderen Platz bekommen soll: "Der Ball ist der erste, den ich mir sichere. Da lasse ich die Jungs alle drauf unterschreiben und dann bekommt der einen Ehrenplatz. Von solchen Momenten werde ich noch meinen Kindern erzählen. Ein gigantischer Abend."

Auch sein Trainer Pal Dardai schwärmte im "Sky"-Interview von seinem Unterschiedsspieler: "Die Position, die er bei uns spielt, das macht ihm riesigen Spaß. Reese hat einfach die (linke; Anm. d. Red.) Seite auseinandergenommen."

Insgesamt war Reese, der seit dieser Saison für die "alte Dame" spielt, in 18 Pflichtspielen an 17 Treffern direkt beteiligt - eine stolze Quote. Ausgebildet wurde der Linksaußen in der Jugend des FC Schalke 04.

Im Jahr 2013 wechselte er in die U17 der Knappen, für die er auch sein Profidebüt bestritt. 13 Bundesliga-Partien, zwei Europa League-Einsätze und ein DFB-Pokal-Spiel verbuchte Reese für S04. Der große Durchbruch blieb ihm damals verwehrt, mittlerweile gehört er jedoch zu den besten Spielern der 2. Liga.