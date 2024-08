Young Boys Bern oder Galatasaray Istanbul - wer qualifiziert sich für die Champions League? Diese Entscheidung fällt in der nächsten Woche.

Der amtierende Schweizer Meister Young Boys Bern ist erfolgreich in die Playoffs der Qualifikation für die Champions League gestartet. Gegen den türkischen Top-Klub Galatasaray Istanbul setzten sich die Schweizer in einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Hinspiel knapp mit 3:2 (2:0) durch und dürfen somit von der erneuten Champions League-Teilnahme träumen. Im Rückspiel reicht schon ein Remis für den Einzug in die Königsklasse.

Dank eines Doppelpacks von Joel Monteiro (3. Minute/45.+4) schien schon früh alles klar, aber in der zweiten Halbzeit bewies der Gast Comeback-Qualitäten - und ganz besonders Michy Batshuayi. Der frühere Stürmer von Borussia Dortmund wurde in der 66. Minute eingewechselt und erzielte binnen sechs Minuten einen schnellen Doppelpack. Plötzlich stand es 2:2, aber Bern konnte noch einmal zurückschlagen: Kurz vor dem Schlusspfiff verwandelte Filip Ugrinic einen Elfmeter zum 3:2-Endstand.

In der Saison 2017/18 spielte Batshuayi für ein halbes Jahr auf Leihbasis beim BVB und überzeugte mit einer starken Torquote: 14 Pflichtspiele, neun Treffer. Nach einem Bänderriss im April kehrte er am 30. Juni zum FC Chelsea zurück, ehe er an den FC Valencia weiterverliehen wurde. Seit dieser Saison schnürt der 30-Jährige die Schuhe für Galatasaray.

Auf der Gegenseite spielte auch ein bekanntes Gesicht aus der Bundesliga. Silvere Ganvoula stürmte für YB, machte ein gutes Spiel und bereitete das 2:0 von Monteiro vor. In der 74. Minute wurde der Kongolese ausgewechselt.

Ganvoula schaffte mit Bochum den Aufstieg in die Bundesliga

Von 2018 bis 2023 (ein halbes Jahr Unterbrechung aufgrund einer Leihe) trug Ganvoula das Trikot des VfL Bochum und bestritt 110 Pflichtspiele (23 Tore, 10 Vorlagen). 2021 gelang der gemeinsame Aufstieg in die Bundesliga. Nun darf der 28-Jährige zum zweiten Mal in Serie von der Teilnahme an der Champions League träumen.

29 Teilnehmer stehen für das neue Ligasystem der Champions League mit insgesamt 36 statt 32 Startern bereits fest. Die letzten sieben Teilnehmer werden in den Playoff-Duellen ermittelt. Am 27. und 28. August finden die Rückspiele statt.