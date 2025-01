Mit einem Lächeln ins Fußballjahr 2025. Wir verlosen 3x2 Ballender mit Cartoons von Oli Hilbring.

Pünktlich zum Start ins neue Fußballjahr 2025 verlost RevierSport 3x2 Ballender 2025 (je zweimal Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04) mit zwölf neuen Fußball-Flachpässen aus der spitzen Feder von RevierSport-Cartoonist Oli Hilbring.

Zur Teilnahme genügt eine Email mit dem Betreff "Ballender" und dem gewünschten Motiv (also BVB, S04 oder VFL) an reviersport@funkesport.de. Einsendeschluss ist der 14. Dezember um 23.59 Uhr. Die Gewinner werden per Email benachrichtigt.