Westfalia Herne feierte einen 7:2-Kantersieg im Derby gegen den DSC Wanne-Eickel. Trainer Christian Knappmann will oben angreifen und freut sich auf ein mögliches Pokalspiel gegen Bielefeld.

Westfalia Herne gewann das Derby gegen den DSC Wanne-Eickel mit 7:2. Der Aufsteiger feierte damit den dritten Pflichtspielsieg in Folge und sprang auf den vierten Tabellenplatz der Westfalenliga 2.

Die Herner spielten ein starkes Derby und waren von der ersten Minute das aktivere Team. Die Gäste aus Wanne-Eickel hatten lange Zeit Probleme, aus der eigenen Hälfte zu kommen und offensive Akzente zu setzen. In der ersten Halbzeit pfiff der Schiedsrichter gleich zweimal zum Elfmeter für die Gastgeber. Zur Halbzeit stand es nicht unverdient 2:0.

Im zweiten Durchgang wurde die Partie dann offener und es wurde zu einem echten Duell zweier Rivalen.

Das Spiel wurde zunehmend rauer und körperlicher - Chancen gab es auf beiden Seiten. Knackpunkt war dann die 66. Minute. Innenverteidiger Yunus Ayaz sah dGelb-Rot, nachdem er sich zu heftig beim Schiedsrichter über einen Freistoß beschwert hatte.

Danach kippte die Begegnung komplett und Herne feierte ein echtes Schützenfest. Westfalia-Herne-Coach Christian Knappmann zog folgendes Fazit: "Wir waren extrem gut im Ballbesitz und haben die erste Halbzeit dominiert. Nach dem ersten Durchgang haben wir uns leider auf der Führung ausgeruht und dem DSC ein bisschen Hoffnung gegeben. Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden. Wir waren fünf Tore besser als der Gegner."

Herne schoss also in den letzten beiden Ligaspielen insgesamt zwölf Tore! Mit einem Kantersieg im Derby im Rücken, sowie den direkten Anschluss auf einen Aufstiegsplatz reist Westfalia in der nächsten Westfalenligapartie zum Schlusslicht TuS Erndtebrück (Samstag, 12.10).

"Wir haben schon vor der Saison gesagt, dass wir oben mitspielen wollen. Die Liga ist super eng. Es ist wichtig, dass wir bei uns sind und fleißig bleiben. Dann werden wir die Spiele auch gewinnen und auf Dauer unsere Ziele erreichen. Das Team hat sich super entwickelt und wir sind sehr zufrieden mit dem Prozess", erklärte Knappmann.

Herne freut sich auf einen Pokalkracher

Für Herne war es eine Englische Woche. Am vergangenen Donnerstag (3. Oktober) gewann die Knappmann-Elf im Westfalenpokal gegen CFK Bochum mit 4:0. Dieser wichtige Sieg könnte für einen Pokalkracher in der nächsten Runde sorgen. Sollte Arminia Bielefeld seine Hausaufgaben erledigen und gegen Westfalia Soest gewinnen, dann kommt der Drittligist in den Edeka-Koch-Sportpark in Herne.

"Ein Viertelfinale gegen Arminia Bielefeld ist der absolute Hammer. Wir sind unglaublich heiß darauf. Das wir nach all den Jahren der Tristesse endlich wieder so ein Spiel hier in der Stadt haben werden, macht uns stolz und ist die Belohnung unserer intensiven Arbeit", betonte der SCW-Übungsleiter.

Zum Matchplan gegen Bielefeld sagte Knappmann weiter: "Es wäre ein Wunder, wenn es nach neunzig Minuten Unentschieden stehen würde. Ein Weiterkommen ist normalerweise natürlich nicht möglich. Wir werden bis zum Schluss fighten und alles reinhauen. Trotzdem sind wir hier keine Bestrahlten und bleiben realistisch."