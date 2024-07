Der Lüner SV stellt sich neu auf. Ein neuer Trainer, ein neuer Sportchef und 16 neue Spieler. Wir haben mit dem Coach des Westfalenligisten gesprochen.

Hayrettin Celik soll den Lüner SV wieder zu alten Glanzzeiten führen. Der Traditionsklub hat sich sportlich zur neuen Saison 2024/2025 komplett neu aufgestellt.

16 Zugänge sind da, 15 Mann haben den Verein verlassen. "Grundsätzlich sind wir mit der Kaderplanung zufrieden. Die Zugänge lesen sich sehr gut. Da ist viel sportliche Qualität dabei, aber auch Talent. Zudem haben wir natürlich sehr auf die Charaktere geachtet - das passt alles. Bis zum 31. August können wir ja noch reagieren. Mal schauen, wie die Vorbereitung verläuft. Eventuell werden wir unseren Kader dann noch verändern", erklärt Celik gegenüber RevierSport.

Am vergangenen Sonntag startete der ehemalige Trainer des Westfalia Herne mit dem Aufgalopp. Zuvor hatten die Jungs einige Hausaufgaben für die Ferien erhalten.

Zur neuen Saison hat der Lüner SV einiges vor. Celik: "Wir wollen das alles sehr ehrgeizig und ambitioniert angehen. Aber ich betone auch immer gerne das Attribut Demut. Wir müssen demütig sein, um erfolgreich zu sein. Wir wollen auf jeden Fall besser da stehen als in der vergangenen Spielzeit." In der Saison 2023/2024 landete der LSV auf Platz sieben und hatte am Ende einen 18-Punkte-Rückstand auf Meister Concordia Wiemelhausen.

Die Zu- und Abgänge des Lüner SV im Überblick:

Spieler, die geblieben sind: Alexander Rothkamm, Benjamin Teichmöller, Enis Dejlia, Milan Sekulic, Daniel Mikuljanac, Denis Czarnecki, Ünal Kurtulus

Zugänge: Tarik Kurt (Königsborner SV), Olcay Yilmaz (VfB Bottrop), Lokman Erdogan, Ali Gülcan, Volkan Ablak (alle SC Westfalia 04 Herne), Marcello Bena, Paul Wiemer (beide SC Preußen Münster U23) Aker-Ali Arslan, Bekem Saglam (beide DSC Wanne-Eickel), Bubacarr Yallow (VfL Kemminghausen), Damasy Daniel (Hammer SpVg), Jörg Lemke (VfB Lünen), Danny Putzig (U19 VfB Waltrop), Enis Ulusoy (Kirchhörder SC), Enes Yilmaz (U19 Hombrucher SV), Jan Schüpphaus (U19 SC Preußen Münster)

Abgänge: Lukas Berger (TuS Hiltrup), Sergen Bozcan (SV Brackel 06), Luis Oliver Schultz (SpVgg Erkenschwick), Michael Vrljic (Holzwickeder SC), Luca Marco De Angelis (Eintracht Rheine), Raoul Wistuba (SV Brackel 06), André Witt (VfL Kamen), Okan Saritas (FC 96 Recklinghausen), Pablo Perez Carriazo (FC Iserlohn), Ole Danszczyk (SG Bockum-Hövel), Mikail-Ismail Bayir (BSV Schüren), Sebastian Hahne, Hakan Cevirme, Roland Kapinga, Khalid Mathpout (alle Ziel unbekannt)