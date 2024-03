Die Hammer SpVg und der TuS Haltern am See taumeln in der Westfalenliga 1 dem Abstieg entgegen. Die rosigen Zeiten scheinen endgültig vorbei zu sein.

Acht Spieltage vor dem Ende der Saison in der Westfalenliga 1 verdichten sich die Zeichen so langsam, aber sicher. Die Wahrscheinlichkeit steigt mit jedem weiteren Spiel, dass in der kommenden Saison weder die Hammer SpVg noch der TuS Haltern am See noch auf Verbandsebene stattfinden werden.

Noch vor einigen Jahren gehörten beide Teams beinahe zum Inventar der Oberliga Westfalen. Das letzte Mal Landesliga spielte Hamm in der Saison 1978/79, das war zu diesem Zeitpunkt noch die fünfthöchste Liga. Im Falle der Haltener gab es sogar einen kurzen Ausflug in die Regionalliga West. Seitdem zeigt die Kurve allerdings nach unten.

Während die Hammer SpVg sich noch irgendwie ein Jahr lang in der Oberliga halten konnten, mit einer Sieglos-Serie, an die wohl keiner im Verein gerne zurückdenkt. 14 Spiele ohne Erfolgserlebnis sind es in dieser Saison nun auch schon wieder. Zuletzt gab es ein 0:1 beim FC Nordkirchen, ein Konkurrent im Abstiegskampf. Den letzten Platz zu verlassen, das gleicht einer Mammutaufgabe.

Die Hammer haben zwar noch ein Spiel weniger als die Konkurrenz auf den anderen Abstiegsplätzen absolviert. Aber mit bislang nur zwei Saisonsiegen und insgesamt 13 Punkten sieht die Situation alles andere als rosig aus.

Ähnlich verhält es sich beim TuS Haltern am See. Einen Punkt mehr als der Tabellenletzte haben sie auf dem Konto. Der Abstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz, auf dem aktuell die SG Bochum-Hövel steht, beträgt acht Punkte. Die 0:3-Niederlage beim 1. FC Nieheim tat weh. Wieder zog ein Konkurrent weg.

Auch in Haltern droht der erste Gang in die Landesliga seit der Saison 2015/16 – das Jahr in dem der Aufstieg des TuS begann, den Durchmarsch in die Oberliga Westfalen inklusive.

Noch sind genügend Punkte zu vergeben, um den Absturz dieser beiden Traditionsvereine in die siebte Liga zu verhindern. Aber die Form spricht derzeit wohl gegen beide Vereine. Dementsprechend endete auch das letzte Aufeinandertreffen: 1:1 trennten sich die Klubs am 17. Spieltag. Womöglich war es das letzte Aufeinandertreffen für einige Jahre auf diesem Niveau.