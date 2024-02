Westfalenliga 2: Mittelfeld-Klub trennt sich vorzeitig von seinem Trainer

Der Lüner SV hat am Freitag auf die durchwachsenen Leistungen des bisherigen Jahres reagiert. Ein Interimstrainer steht bereits fest.

Wenn der Lüner SV am Sonntag, 18. Februar, den SV Westfalia Soest empfängt (15 Uhr), wird nicht wie in den letzten gut zweieinhalb Jahren Axel Schmeing auf der Trainerbank sitzen. Bereits am Freitag hatte der Westfalenligist sich von seinem Trainer und dem Team um ihn herum getrennt.

Denn auch Co-Trainer Florian Bartel und Torwarttrainer Sascha Grieger Piontek sind ab sofort nicht mehr für den Verein tätig. Die Trennung sollte eigentlich erst nach der laufenden Saison erfolgen, wie der Lüner SV bereits Anfang Februar mitteilte. Der Schlussstrich wurde nun allerdings früher gezogen.

Der Verein bezog wie folgt Stellung: „Im Laufe der langjährigen Zusammenarbeit ist es eine Selbstverständlichkeit, dass es zwischen Trainer, Vorstand und sportlicher Leitung doch unterschiedliche Sichtweisen u.a. zu den Themen Neuverpflichtungen, Taktik, Training und Coaching gibt, die wir allerdings auch im sachlichen Diskurs besprochen haben“, steht es in der Stellungnahme des Vereins.

„Aber die gezeigten Leistungen und leider auch das recht emotionslose Auftreten der Mannschaft in den letzten Wochen (z. B. Mengede, Holzwickede und das Pokal-Aus gegen Eichlinghofen) waren für unseren jetzigen Entschluss entscheidend. Uns haben Leidenschaft und der bedingungslose Siegeswille gefehlt, der uns früher immer ausgezeichnet und unser Stadion eigentlich zu einer uneinnehmbaren Festung gemacht hat“, lautete die weitere Begründung.

Im Dortmunder Kreispokal setzte sich der Lüner SV mit 2:1 gegen den Bezirksligisten Mengede 08/20 durch. In der Liga gab es zum Jahresauftakt eine 0:2-Niederlage gegen den Holzwickeder SV. In der nächsten Pokalbegegnung beim Bezirksligisten TuS Eichlinghofen flog der Lüner SV mit 6:7 nach dem Elfmeterschießen raus. In der Westfalenliga 2 stand der LSV vor diesem Spieltag auf dem siebten Platz.

Einen Nachfolger haben die Verantwortlichen indes schnell gefunden. Athavan Varathan, der Sportliche Leiter und Co-Trainer, wird das Team vorerst betreuen. Es bleibt eine Interimslösung. „Das neue Trainerteam, das bis zum Saisonende die Verantwortung übernehmen wird, geben wir zeitnah bekannt“, hieß es vom Verein.