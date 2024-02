In der Westfalenliga 2 macht sich ein Gezeitenwechsel bereit. Concordia Wiemelhausen kann am Wochenende die Tabellenspitze übernehmen. Wir haben mit dem Trainer gesprochen.

Am kommenden Wochenende werden endlich wieder die Fußballschuhe in der Westfalenliga 2 geschnürt. Bei Concordia Wiemelhausen sollte der Knoten extra fest sein. Der Verein aus Bochum kann gegen den FC Lennestadt die Tabellenführung übernehmen. Mit 28 Punkten belegt Wiemelhausen aktuell Platz drei in einer hochinteressanten Liga.

Die ersten acht Teams trennen gerade einmal fünf Punkte. Spannender könnte der Meisterschaftskampf also kaum aussehen. Am Sonntag trifft das Team um das Trainergespann Carsten Droll und Steffen Köhn auf Lennestadt, die als Vorletzter noch einiges aufzuholen haben.

Für Droll ist die Tabellenlage kein vernünftiges Indiz dafür, den abstiegsgefährdeten Gast abzuschreiben: "Nach jeder längeren Pause, wie eben nun im Winter, muss man neu gucken, wo man steht. Das weiß keiner und auch wenn die Tabelle eine klare Sprache sprechen mag, weiß man nicht wie man aus den Startlöchern kommt. Dass unser Ziel die drei Punkte sind, sollte jedoch selbstredend sein."

Der Ausblick auf den berühmten Platz an der Sonne mag verführerisch sein, für Droll und das Umfeld allerdings wohl kein großes Thema: "Wir gucken uns das Ganze selbstverständlich sehr gerne von da oben an. Es ist schön und während der Trainingseinheiten machen wir auch gerne mal Späße darüber. Wir wollen uns allerdings vorerst um den sicheren Klassenerhalt kümmern. Danach können wir schauen, was die Saison eventuell noch mit sich bringt."

Da rechnen sich wirklich noch mindestens acht Mannschaften berechtigterweise Chancen auf den Aufstieg aus. Bislang gibt es niemanden, der da vorne wegmarschiert. Carsten Droll

Wer die Tabelle der Westfalenliga 2 verfolgt, dem ist bewusst, wie unfassbar eng es dort zur Sache geht. Acht Teams, wenn nicht sogar mehr, haben die Chance aufzusteigen. "Da rechnen sich wirklich noch mindestens acht Mannschaften berechtigterweise Chancen auf den Aufstieg aus. Bislang gibt es niemanden, der da vorne wegmarschiert. So unfassbar ausgeglichen hätte ich die Liga auch nicht erwartet."

Droll weiter: "Die letztendliche Konstanz wird wohl entscheiden, wer am Ende den Weg in die Oberliga antreten darf. Für den neutralen Zuschauer ist es definitiv ein interessantes Rennen. Schön, dass wir dort aktuell auch eine Rolle einnehmen."