Der SV Wacker Obercastrop hat Anfang Januar einen Stürmer aus der Oberliga Niederrhein weggelotst. Es ist der insgesamt dritte Neuzugang des Westfalenligisten.

Der SV Wacker Obercastrop hat Anfang Januar nicht nur einen neuen Trainer präsentiert, sondern konnte auch Winter-Neuzugang Nummer drei präsentieren. Es ist ein Transfer, der auf die Zukunft ausgerichtet ist. Denn mit Brightney Igbinadolor haben die Obercastroper einen neuen und spannenden Stürmer für die Rückrunde in der Westfalenliga 2 unter Vertrag genommen.

„Brightney ist eine absolute Vollrakete. Als wir gehört haben, dass er wechseln möchte, habe ich ihn sofort kontaktiert. Für uns ist es gut, so einen Transfer im Winter realisieren zu können“, sagte Tim Eibold, Geschäftsführer Sport bei Wacker Obercastrop.

Zum ersten Mal sei der robuste und schnelle Mittelstürmer den Verantwortlichen in der vergangenen Saison aufgefallen. Da lief Igbinadolor noch für den SV Sodingen auf. Gegen Obercastrop traf er zwar nicht, aber über den Saisonverlauf hinweg dann doch noch zwölfmal.

Das blieb auch höherklassigen Vereinen nicht verborgen. Der 19-Jährige wurde vom ETB SW Essen angeworben. Er galt als nomineller Nachfolger für Noel Fukteu, den es in die U23 von Eintracht Frankfurt verschlagen hatte. Allerdings konnte sich Igbinadolor in der Oberliga Niederrhein nie wirklich festspielen. In sieben Liga-Spielen kam er insgesamt auf 52 Minuten Spielzeit, im Niederrheinpokal reichte es zu einem fünf-Minuten-Einsatz. Die kurzen Einsätze kamen in erster Linie daher, dass er bei einem Spiel kollabierte und in der Folge ein Sportverbot auferlegt bekommen hatte.

"Ich freue mich auf die kommende Zeit"

Der Stürmer wurde in der U19 des VfB Waltrop ausgebildet, bevor es ihn zum SV Sodingen verschlug. Nach der Stippvisite an den Niederrhein ist Igbinadolor nun wieder in Westfalen angekommen. Zusammen mit den beiden anderen Neuzugängen Leonard Onofaro und Mick Nabrotzki kam er am vergangenen Wochenende bei der 1:3-Testspielniederlage gegen den TuS Haltern am See zu seiner Heimpremiere. Igbinadolor erzielte dabei auch den Ehrentreffer für Wacker.

Über seinen Wechsel sagte er: „Nach den Gesprächen mit Tim Eibold war ich sehr davon überzeugt, dass Wacker der richtige Schritt für mich ist. Ich möchte mich hier weiter entwickeln, von den erfahrenen Spielern lernen und natürlich der Mannschaft weiterhelfen. Ich freue mich schon auf die kommende Zeit.“

Bereits am 25. Februar gibt es das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub SV Sodingen in der Liga. Zuvor bestreitet Wacker Obercastrop seinen Pflichtspielauftakt in der Westfalenliga 2 gegen den DSC Wanne-Eickel (18. Februar, 15.30 Uhr).