Westfalenliga 2: Das ist der neue Trainer von Wacker Obercastrop

Nach dem Rücktritt von Antonio Molina hat der SV Wacker Obercastrop einen neuen Trainer präsentiert.

Der SV Wacker Obercastrop hat in der Westfalenliga 2 die Lücke geschlossen, die der Rücktritt von Coach Antonio Molina hinterlassen hat.

Björn Brinkmann, bislang Trainer der zweiten Mannschaft des SV Wacker Obercastrop, rückt mit sofortiger Wirkung zum Chef-Trainer auf. Die Zusammenarbeit ist zunächst bis zum Saisonende befristet.

„Ich bin froh, dass wir endlich Klarheit auf der Position des Chef-Trainers haben. Wir haben mit vielen Trainerkandidaten gesprochen, es waren hochinteressante Menschen dabei, allerdings haben wir uns am Ende bewusst und mit voller Überzeugung für die interne Lösung mit Björn Brinkmann entschieden“, sagt Wackers Geschäftsführer Sport Tim Eibold.

Bisher trainierte Brinkmann seit 2022 die Reserve in der Kreisliga B. Dort gab es in der laufenden Saison einen bemerkenswerten Lauf. Bis zum 15. Spieltag kassierte Wacker II keinen Gegentreffer. Dann gab es beim 3:2 gegen SG Stephanus Holsterhausen die ersten Gegentore. Die Bilanz aber bleibt gigantisch. 15 Partien, 15 Siege, das bei einem Torverhältnis von 95:2. 15 Punkte beträgt der Vorsprung auf Rang zwei.

Jetzt gibt es für Brinkmann den persönlichen Aufstieg in die Westfalenliga, über den der neue Trainer sagt: "Als Erstes bedanke ich mich natürlich für das Vertrauen, das mir der Verein entgegenbringt. Vor 48 Stunden habe ich noch die Rückrunde und die neue Saison unserer 2. Mannschaft geplant, heute stehe ich an der Linie bei der Ersten. Am Donnerstag hat mich Tim angerufen und wir haben uns zusammengesetzt. Er hat mir die Pläne und Ziele des Vereins für die nächsten sechs Monate aufgezeigt und dann ging alles relativ zügig.“

Was Eibold besonders wichtig ist. "Zum einen kennt Björn den Verein und unsere Mannschaft sehr gut, er benötigt dementsprechend auch keine Eingewöhnungszeit. Zum anderen ist er ein Menschenfänger, der einen klaren sportlichen Plan mitbringt, um unser Team in der Rückrunde zu führen. In dem Gespräch war schnell klar, dass beide Seiten richtig Lust auf den gemeinsamen Weg haben.“

Auch für die Reserve, die vor dem Aufstieg in die Kreisliga A steht, gibt es bereits eine Lösung. Felix Zimmermann, bislang Spieler der Zweiten, übernimmt den Posten von Björn Brinkmann als Trainer und coacht zusammen mit Co-Trainer Matondo Mbunga das Team.