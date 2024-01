Westfalenligist Wacker Obercastrop präsentiert einen Neuzugang, auf der anderen Seite verlassen zwei Akteure den Klub.

Der SV Wacker Obercastrop hat einen Winter-Neuzugang vorgestellt. Mit dem 23-jährigen Leonard Onofaro kommt ein neuer Flügelspieler zum Westfalenligisten. Das gab der Klub am Samstag, 6. Januar 2024, bekannt.

Aus dem Nachwuchs des MSV Duisburg wechselte Onofaro zu den A-Junioren des VfB Waltrop und machte seine ersten Schritte im Seniorenbereich beim TuS Sinsen in der Westfalenliga. Bei Westfalia Rhynern und dem FC Brünninghausen versuchte sich Onofaro zuletzt in der Oberliga Westfalen und macht nun vorerst einen Schritt zurück.

„Leo ist ein ganz spannender Fußballer. Er ist pfeilschnell, beidfüßig stark und kann über die Flügel oder auf der Zehn spielen. Im Abstiegskampf in Brünninghausen kamen seine Fähigkeiten vielleicht nicht richtig zur Geltung. Er ist zudem ein Junge aus der Stadt, was uns sehr wichtig war. Ganz Obercastrop kann sich auf ihn freuen", freute sich der Geschäftsführer Sport Tim Eibold auf den Neuzugang.

Auch der Angreifer kann den Start der neuen Aufgabe kaum erwarten. „Der Eindruck vom Verein ist extrem positiv und die Gespräche mit Tim Eibold haben mich sofort überzeugt. Die herzliche, aber trotzdem zielstrebige Art entspricht genau meinen Vorstellungen. Ich freue mich Teil einer erfolgreichen Rückrunde zu sein", blickte Onofaro bei seiner Vorstellung auf die kommenden Aufgaben.

Zwei Abgänge nach Verletzungspech

Auch Abgänge präsentierte der Westfalenligist. Mit Roy Breilmann und Philip Wielsch verlassen zwei Akteure den Klub mit sofortiger Wirkung.

Für Breilmann wird es in die Bezirksliga zum FC Castrop-Rauxel gehen. „Es ist schade, dass es für Roy bei uns nicht geklappt hat. Er hatte direkt zu Beginn mit Verletzungspech zu kämpfen, was ihm sicherlich nicht in die Karten gespielt hat. Ich wünsche ihm alles Gute beim FC Castrop-Rauxel", erklärte Eibold.

Wielsch schaffte im Sommer 2021 aus der eigenen Jugend den Sprung in den Westfalenliga-Kader. Auch Wielsch wechselt nach Verletzungsproblemen in die Bezirksliga (Blau-Weiß Huckarde). „Phil ist ein fantastischer Junge mit viel Potenzial, allerdings hat ihn eine hartnäckige Verletzung im vergangenen halben Jahr ausgebremst. Nun hat sich Phil entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Wir wünschen ihm viel Erfolg dabei und alles Gute“, so Eibold.